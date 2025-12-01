危害海纜設備將沒收 立法院初審通過「海纜七法」

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
交通部長陳世凱（左）、數發部次長林宜敬（右）上午赴立法院交通委員會審查技師法、電信管理法、氣象法、商港法、船舶法等部分條文修正草案。記者林伯東／攝影
立法院交通委員會今天初審通過海纜七法中的電信管理法、氣象法、商港法、船舶法；初審條文分別明定，非法危害海纜設備可逕行沒收、非法危害氣象設施可罰200萬元、船舶無正當理由不離港可沒入、違反船舶識別規範最重可罰1000萬元；截至1日，海纜七法已全數初審完畢。

台灣海纜頻遭破壞，行政院會9月通過「海纜七法」修正草案，包括涉及海纜管理的電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法，及管理違規船舶的商港法、船舶法。

立法院經濟委員會日前初審通過電業法、天然氣事業法、自來水法修正草案，故意破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電纜者，最高可處7年以下有期徒刑，並一律沒收犯案船隻。

交通委員會今天審查電信管理法、氣象法、商港法、船舶法等部分條文修正草案，初審均照行政院版本通過。電信法部分，初審條文明定，竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備等，犯罪用工具、船舶和其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，並可視個案情節拍賣或變賣。

氣象法方面，初審條文明定，因過失毀壞或以其非法方法危害氣象設施或設備之功能正常運作者，處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。

商港法初審條文明定，若商港區內停泊船舶，經認定妨礙船席調度或港區安全時，得令其3個月內離港，未依規定移泊者，得逕行移泊；並新增無正當理由未於所定期限離港者，不問屬於何人可沒收。

至於船舶法，初審通過條文規定，中華民國船舶、於中華民國領海外界線以內水域，或台灣地區禁止水域之非中華民國船舶，應維持船舶自動識別系統船載台正常運作，並發送正確船舶識別資訊，違反者可處船舶所有人3萬元以上1000萬元以下罰鍰。

