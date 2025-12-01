宏都拉斯選舉左右台宏復交？學者態度保留 我涉外人士重申立場

宏都拉斯選舉除了決定政權向左或向右，也牽動宏國在兩岸之間的抉擇。至於是否宏都拉斯政權輪替就有利台宏復交，學者持保留態度；我涉外人士表示，與各國平等互惠交往是台灣既定政策，對於有助提升台灣國際地位、拓展國際空間的機會，台灣都歡迎，一定認真看待並積極爭取。

外交部指出，宏都拉斯於當地時間十一月卅日舉行總統大選，計票作業仍在進行；外交部持續關注宏國選舉結果，目前沒有評論。

政治大學外交系兼任教授鄧中堅表示，中美洲國家多數由家族掌控，要考量國家利益還要考量家族利益，精英分子更是希望能在國際組織出任要職；北京除了能提供經濟援助和採購支票外，她對於聯合國的影響力，看在這些中美洲精英的眼中很有吸引力。

鄧中堅表示，這些精英掌握國家經濟命脈，從國家利益和個人利益出發，都可能導致他偏向中國。此外，他說，「若跟我們斷交後就很難再恢復，我們也深知這個情勢」。

鄧中堅表示，台灣當然積極籌畫想要跟宏都拉斯恢復邦交，宏國也在等台灣提出條件；兩位宏都拉斯的總統候選人敢跟中國叫板，就是因為背後有台灣的支持，接著就要問，中國願意付出多少代價來留住宏都拉斯；總體而言，他認為宏國回頭的機率不高。

淡江大學全球政治經濟系副教授黃富娟指出，宏都拉斯與中國建交後，中方在當地實施包含經濟在內的滲透，因此右派有機會上台時，會希望與台灣復交，但是，一旦右派當選上台，中國的壓力就會跑出來，宏都拉斯的經濟狀況不佳，欠下中國巨債，這都會轉換成為談判的政治籌碼；因此，談到台宏復交，她並沒有這麼樂觀。

涉外人士表示，與各國平等互惠的交往是台灣既定的外交政策；美國國務卿魯比歐先前出訪中南美洲時，公開肯定瓜地馬拉與台灣維持邦交，台灣也支持貝里斯白蝦產業，並在今年順利開放輸台，這也是我方推動榮邦計畫、透過經濟外交協助友邦繁榮的成果，希望產生示範效果，讓更多邦交國的周邊國家樂意和台灣發展關係。

此外，涉外人士提到，友邦聖露西亞也在近日舉辦大選，外交部將密切關注。

談到拉丁美洲往往會牽涉到美中兩國在當地的競逐，黃富娟表示，美國知道中國的手已經深入美國後院所在的中美洲，因此美國總統川普展開第二任期後，希望去扭轉跟中美洲的關係。

鄧中堅則說，相較於宏都拉斯所在的中美洲，中方更加重視南美洲，比起從台灣手中挖走需要他投注大量資源的小國家，北京反而希望強化在南美洲的影響力。