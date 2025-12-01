評賴總統1.25兆元軍購 呂秀蓮：一味屈從A方挑釁B方 必然兵凶戰危

針對賴清德總統推出1.25兆元國防特別預算，前副總統呂秀蓮今（1日）透過臉書發表五點分析，肯定和平需要投資，戰爭應極力避免，而一味屈從A方，挑釁B方，必然兵凶戰危；尤其涉及巨額舉債的重大國策，更應循民主程序，凝聚全民共識。

呂秀蓮指出，以時間推估，賴總統的投書在國安會議之前完成，也就是先向美國人交代，再向台灣人民報告。

呂秀蓮表示，新國防特別預算1.25兆元，橫跨8年分攤直至2034年，亦即跨越2024年及2028年選出的總統任期；憲法規定總統任期4年，但為何歷任總統常作出逾越任期的決策和預算？

呂秀蓮說，2027年確是台灣命運關鍵年，中國國家主席習近平是否續任，必須交出台灣問題的成績單，另方面，2028年恰為台美兩國總統大選年，台灣問題對三國領導人均具關鍵性，當然更是台灣2330萬台灣人民及後代子孫命運的關鍵；可謂內憂加外患，政黨衝突、統獨對立更使台灣內部紛亂，甚至撕裂；攘外必先安內，敬請賴政府慎謀能斷，切勿輕忽。

呂秀蓮表示，台灣應該發展為人文科技的世界島，「而非亞洲的火藥庫或他國的前線戰場」；當有心人士在製造「台灣有事」時，賴政府應廣納雅言，普徵天下英才高見，面對內外衝擊，積極營謀「台灣無事」的新戰略，告訴白宮：「台灣有事，世界有事。台灣無事，東亞太平。」

最後，呂秀蓮指出，政府應加強宣導「和平需要實力，備戰才能避戰」的道理；然而「和平需要投資、戰爭應極力避免」更是國人殷切的期待；一味屈從A方，挑釁B方，必然兵凶戰危；尤其涉及巨額舉債並密切影響後代子孫安危禍福的重大國策，是否應循民主程序，凝聚全民共識，才能同舟共濟。