交流12項人事議題…張麗善盼公務人力到位 考試院：追蹤管考精進制度

中央社／ 台北1日電
圖為考試院。本報資料照片

考試院副院長許舒翔今天拜訪雲林縣政府，雙方交流12項人事相關議題。雲林縣長張麗善表示，公務人力到位才是關鍵，需要考試院持續協助。許舒翔說，部分問題可能無法立即解決，但會追蹤管考，相關議題將作為未來制度精進參考。

考試院透過新聞稿表示，許舒翔今天率同考試委員、銓敘部長施能傑、考選部次長林明裕及保訓會主秘廖慧全拜會雲林縣政府，並與縣府團隊舉行業務交流座談。

許舒翔致詞時說，在人事制度方面，近期考試院修正官等職等配置準則，調降委任配置比率，擴大薦任職務空間，也增列簡任非主管職務，協助機關更有效運用人才；另外，為拉近中央和地方政府重要職務列等、平衡中央與地方發展，考試院會也已通過地方機關職務列等調整案，共有590個機關、3500個職務將提高列等上限，預計自民國115年2月1日起實施。

許舒翔表示，在國家考試部分，感謝張麗善支持，112年地方特考首度在雲林設置國家考試考區，讓在地學子能就近報考，希望縣府持續協助國家考試辦理。此外，公務人員執行職務安全及衛生防護辦法新修正條文已於今年7月1日施行，目的在打造友善職場、杜絕職場霸凌，也請縣府能配合執行相關配套措施。

張麗善說，感謝考試院這段期間推出多項改革措施，尤其在提高職務列等部分，使地方政府職務結構正常化，對地方政府留才有很有助益。

張麗善表示，但面對環境快速變遷，縣府近年積極推動農業升級，並在智慧治理及縣內重大建設都有許多突破，政策能否推動施行，最終還是要仰賴「人」；換言之，公務人力的到位才是關鍵，需要考試院持續協助。

考試院說，雲林縣政府在座談中提出12項人事相關議題，許舒翔也說明，部分問題可能無法立即解決，但考試院會追蹤管考，後續也會向縣府回報研議進度，期盼透過這次座談檢視制度運作情形，瞭解地方人力運用困難；而會中所提議題將作為未來制度精進參考，期盼中央與地方合作打造更務實可行的人事制度。

