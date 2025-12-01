1.25兆遭在野質疑…徐國勇辯護「不能如廁後才買廁紙」 藍委：問題在馬桶不通

賴清德總統宣布編列1.25兆國防特別預算，遭在野質疑，民進黨秘書長徐國勇回擊「不能上完廁所才去買衛生紙」。國民黨立委許宇甄批評，徐國勇搞錯狀況，馬桶不通買再多衛生紙都沒用，而這一切源頭都是民進黨拚命吞「意識形態」的政治瀉藥，再恐嚇人民掏錢來幫忙「擦屁股」。

1.25兆元國防預算遭在野批評「戰爭將至，準備打仗」。徐國勇今天批，這是「不正當連結」，中了共產黨的計；國民黨把強化防衛等同戰爭來臨，等於拋棄自我防衛能力，就是附和統一，把台灣送給中國，「總不能上完廁所才去買衛生紙。」

許宇甄批評，徐國勇竟以如此荒腔走板的比喻來護航，民進黨發言人更試圖把這筆天文數字的軍費包裝成所謂「和平保單」。民進黨這種無限舉債、近乎失控的軍備擴張，根本不是在追求和平，而是把全體台灣人民的血汗與未來，押在民進黨的台獨黨綱務的賭桌上。

許宇甄表示，絕對支持國防、支持自我防衛，但人民更想追問，是誰把原本可控的兩岸關係，操作到必須拿後代子孫的錢來買衛生紙擦屁股？納稅人的每一分錢都應該花在刀口上，不該淪為軍火商的肥肉桶，更不能成為民進黨抗中保台神主牌後的聚寶盆。

許宇甄指出，民進黨將國防預算包裝成「保險」，是刻意迴避其刻意挑釁的責任，保險的本質是降低風險、負責善後，而不是主動製造衝突、提高保費。兩岸風險升高，正是因為民進黨執政九年多來一路激化對抗，如今卻要全民買單1.25兆元，這哪是保單，根本是天價罰單。

許宇甄諷刺，徐國勇的說法根本有問題，現在是民進黨把兩岸關係弄得那麼緊張，所以不是要在上廁所前買衛生紙，而是馬桶被民進黨搞到不通，就算你買一堆衛生紙回來，還是無法上廁所。如何讓兩岸持續和平交流，和緩兩岸關係，讓馬桶趕快通暢比較重要。

許宇甄抨擊，民進黨「沒那種屁股，就別吃那種瀉藥」，現在的問題根本不在於衛生紙夠不夠，而在於執政當局拚命吞食名為「意識形態」的政治瀉藥，自己主動把肚子搞壞了，才回頭恐嚇納稅人得掏出1.25兆元來幫忙「擦屁股」。唯有恢復兩岸對話、建立互信，才是最堅固、最有效的和平鐵盾。