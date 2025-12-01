憲訴法公投破3萬人連署 自然人憑證申請也暴增

民團「人民作主志工團」正進行廢止憲訴法修法公投的電子連署，領銜人趙偉程說，原本進度緩慢，近1週連署數暴增，1天半內衝1萬人連署，截至今天已破3萬人；另內政部統計，近1週申請自然人憑證實體卡約2.1萬張，較前1週增加1.1萬張。

據了解，人民作主志工團明天將首度與民進黨會面，討論公投相關議題。

人民作主志工團針對立法院去年三讀修正通過的憲法訴訟法、選舉罷免法共提出4案公投。憲訴法公投訴求廢止憲法法庭法官人數限制，連署期限自今年7月底至明年1月底，這也是史上首次採電子連署的公投案。選罷法公投共3案，訴求廢止罷免提議與連署需附身分證影本、以及冒用個資連署的刑責規定，連署期限自今年9月底至明年3月底，同樣以電子連署為主。4案的連署門檻都是29萬3228人以上。

原本公投法規定公投與大選脫鉤，但因立法院11月21日三讀修正通過公投法部分條文，恢復公投綁大選，使公投案有機會在明年11月28日與地方九合一選舉一起投票。

近期社群平台Threads等針對公投案的討論熱度明顯上升，不少貼文呼籲民眾申辦自然人憑證實體卡，以進行電子連署。

人民作主志工團志工、公投領銜人趙偉程向中央社記者表示，截至今天下午4時30分，廢止憲訴法修法公投連署人數已達3萬33人，尤其自11月27日傍晚至11月29日上午，1天半內就衝了1萬份，11月28日週五在新北市板橋區府中捷運站附近的實體連署站也有出現連署人潮，還有年輕人是當天去辦自然人憑證就直接前往攤位連署；至於另3案廢止選罷法修法的連署數量也已達約2萬人上下。

至於若到最後一個月連署數量仍告急，是否會考慮加入紙本連署方式擴大觸及率。趙偉程表示，當初前往中選會領取電子連署系統認證碼時，就已定案3案都只採電子連署，無法再加入紙本連署選項；只有訴求廢止罷免連署階段要附身分證正反面影本的公投案，會採與紙本連署並行方式進行，但因志工團人力有限，仍以衝刺電子連署為主。

針對自然人憑證實體卡申請狀況，內政部表示，先前發卡量平均約每週1萬張，不過11月24日至11月28日，申請實體自然人憑證約2萬1332張，較前一週增加1.14萬張。目前全國戶所與內政部庫存約共10萬張，內政部會確保卡片供應順暢，以保障民眾申辦權利。