民調揭近5成民眾挺九二共識 醫嘆民意是維持現狀：偏偏綠營已走偏鋒

「美麗島電子報」今公布最新11月國政民調，針對兩岸議題調查，近5成認為有必要維持九二共識。時事評論家、醫師沈政男說，原始意義的「九二共識」多數民眾可以接受，民意就是兩岸維持現狀，絕對不能打仗，偏偏綠營已經走偏鋒。

「美麗島電子報」11月國政民調，其中詢問「是否維持九二共識」，結果有48.0%認為有必要維持、37.8%認為沒必要；針對賴清德總統施政滿意度，有40.9%滿意，相較上月上升0.8個百分點，另有53.3%不滿意，已連續5個月超過半數。

沈政男指出，這次美麗島民調的問法比較中性，有還原「九二共識」的原本定義，因此4成多的人認為有必要維持，高過沒必要維持的3成多，跟10年前認為有必要維持的36.9%結果差不多，可見多數民眾接受「九二共識」。

其實，把民調技術的煙幕吹散，能看出民意很清楚，就是「兩岸維持現狀」，絕對不能打仗；而任何有助於上述原則的主張或做法，多數民眾都會支持。而「九二共識」本來就是在這個目的上最有創意的發明，因此至今沒有任何口號能取代。

他進一步表示，民進黨想替代九二共識，先是蔡英文提「和而不同」，弄了半天要選舉了又改成「維持現狀」，發現「抗中保台」有利可圖又見風轉舵，隨手把九二共識汙名化扣上「一國兩制」的帽子，然後是「兩岸兩國互不隸屬」。

之後總統換成賴清德，先是「務實台獨」，又說「親中愛台」，再來是跟著蔡英文喊「互不隸屬」，最新說法則是「中國是境外敵對勢力，可能侵略台灣」。真的是隨便你們在講，但對對民眾來說，生命財產、切身利害，才是他們的第一考量！

沈政男說，原始意義的「九二共識」多數民眾可以接受，兩岸必須交流與談判，偏偏綠營已經走偏鋒，對國防問題竟說「不能上完廁所才要找衛生紙」，把民眾的生命財產當成大小便看待，「這些人一旦兩岸開戰，是不是褲子拉著就先跑了」。