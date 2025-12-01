快訊

曾任北市委員…陸配徐春鶯涉反滲透法遭押 蔣萬安嗆綠營「別上帝視角」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）與民政局長陳永德（右）今天赴市議會備詢。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（左）與民政局長陳永德（右）今天赴市議會備詢。記者余承翰／攝影

民眾黨列入不分區立委名單的陸配徐春鶯，疑捲入反滲透法遭羈押。議員簡舒培爆料，徐曾在2023年接受北市府聘任新住民委員會委員，甚至頂著頭銜到上海參加活動，質疑動機不存，要求調查。市長蔣萬安允諾，會即刻調查，但反嗆民進黨也曾聘任過共產黨員，「不要上帝視角雙標」，雙方一度舌戰。

簡舒培今在總質詢時表示，徐春鶯2023年6月6日被台北市政府聘為新住民委員會委員，12日竟就跑去參加「民革上海市委員會」，而同年8月就赴上海參加雙城論壇，質疑時間點會不會太巧合？

蔣萬安被問到似乎不太知情，他表示，因為徐是社團代表，由民政局會有社團代表、專家、學者推薦名單，最後送到府核定，有很多社團代表不一定每一位都會記得。民政局長陳永德補充，新住民委員專案辦公室會彙整所有名單，徐在前市府時代都是由柯文哲指派，後來是由社團法人名義推薦，他僅有聽過、實際也沒見過。

陳永德強調，陸配團體會有一定席次推薦給民政局，所以推薦徐給市府，而其跑去參加上海民革，也有告知對他有疑慮，隔年也沒有再續聘。蔣萬安表示，會請民政局依相關規定來追究調查，但民進黨也曾聘任共產黨員寧家榮擔任委員，呼籲民進黨物「雙標」。

簡舒培反嗆，「他沒有涉入滲透法、也沒有被收押」，蔣萬安隨即回嗆，「那議員你也不要開上帝視角。」簡舒培說，「你不要吃到黃國昌口水」，蔣萬安更舉例說，民進黨聘共產黨員當新住民委員，前綠委、擔任國防委員會召委趙天麟過從縝密女性也是陸籍，質疑「難道這嚴重性不高嗎」？呼籲議員不要雙標。

簡舒培說，到底誰建議聘徐春鶯，蔣萬安應該要查清楚，這件事很重要，這個人推薦跟建議是否別有居心，市府要調查清楚。蔣萬安表示，當時民政局有提出來一些疑慮，隔年就決議停聘。

