立法院初審電信法 非法危害海纜設備可逕行沒收

立法院交通委員會今天初審通過電信法第72條修正草案，初審條文明定，竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備等，犯罪用工具、船舶和其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，並可視個案情節拍賣或變賣。

立法院交通委員會今天審查包含電信管理法、氣象法、商港法、船舶法等部分條文修正草案。

這次修法為配合行政院推動「海纜七法」修法，主因於近年權宜輪違規破壞通訊海纜，衝擊聯外與離島間通信，甚至危及國家安全，為有效嚇阻不法行為，解決提供犯罪用之船舶或其他機械設備保管問題，遂修正電信法第72條。

這次修法，增訂故意危害海纜登陸站、機房或與其連接之纜線、國際交換機房或衛星通信中心之功能正常運作者之犯罪用工具、船舶或其他機械設備，初審條文規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；其經裁判沒收確定者，得視個案情節需要拍賣或變賣，或專案報准依「無償留供公用」、「廢棄」、「為其他適當之處置」方式處置。