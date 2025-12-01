立法院初審電信法 非法危害海纜設備可逕行沒收

快訊

中央社／ 台北1日電

立法院交通委員會今天初審通過電信法第72條修正草案，初審條文明定，竊取、破壞或其他非法危害海纜相關設備等，犯罪用工具、船舶和其他機械設備，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，並可視個案情節拍賣或變賣。

立法院交通委員會今天審查包含電信管理法、氣象法、商港法、船舶法等部分條文修正草案。

這次修法為配合行政院推動「海纜七法」修法，主因於近年權宜輪違規破壞通訊海纜，衝擊聯外與離島間通信，甚至危及國家安全，為有效嚇阻不法行為，解決提供犯罪用之船舶或其他機械設備保管問題，遂修正電信法第72條。

這次修法，增訂故意危害海纜登陸站、機房或與其連接之纜線、國際交換機房或衛星通信中心之功能正常運作者之犯罪用工具、船舶或其他機械設備，初審條文規定，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之；其經裁判沒收確定者，得視個案情節需要拍賣或變賣，或專案報准依「無償留供公用」、「廢棄」、「為其他適當之處置」方式處置。

修法 立法院 海纜七法 行政院

相關新聞

友邦聖文森外交恐轉向 藍委：兩岸關係惡化是重要因素

友邦聖文森迎來新政府，外界憂心其恐轉向與中國大陸建交。國民黨立委徐巧芯指出，其實這就凸顯兩岸關係的重要，過去馬政府時期都...

影／盧秀燕民調維持高檔 廖偉翔：顧好市政就是2026最強助攻

國民黨籍台中市長盧秀燕先前因非洲豬瘟疫情成關注焦點，外界認為其民調乃至未來發展都受重挫，不過據最新民調指出，盧秀燕支持度...

藍營幕僚世代積極投入議員選戰 黨內接班生態轉變？

2026年縣市議員選戰即將到來，不少國會助理陸續投入選舉，有志參選者也早早就瞄準議員一職，提早進入國會歷練，縱觀過去從國會幕僚出身投入選舉，確實不少人成功選上議員。藍營過往被認為交棒較慢，國會幕僚不失為年輕世代參選議員的重要途徑，不少立委也大力輔選，藉此建立連線甚至派系，因此一次地方選舉不只是地方版圖變動，也可能牽動國民黨內勢力消長。

憲訴法公投是「更大的民意」？ 王鴻薇：輸不起大罷免2.0

民間團體正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，傳民進黨有意助攻。國民黨立委王鴻薇今天批評，這就是「輸不起大罷免2.0」的...

民眾黨立委卸任前火力全開 陸配參政權成朝野攻防熱點

行政院長卓榮泰施政總質詢11月底落幕，立法院法定會期也隨之進入尾聲。儘管本會期為所謂預算會期，然而多項法案顯得更加搶眼，一連串政治性法案近期接連闖關，國民黨立委有意「回報」選民在大罷免期間的奧援，民眾黨立委則要趕在明年1月卸任前繳出成績單。 此外，陸配能否擔任公職近期再度引起討論，民眾黨不分區立委被提名人李貞秀也將面臨相同情況。有別於國民黨團主張修正國籍法解套，民眾黨團則是鎖定兩岸人民關係條例，勢必也將成為下一階段攻防焦點。

徐國勇的衛生紙「妙喻」 耍嘴皮害軍方處境更艱難

賴清德總統宣布將編列1.25兆國防特別預算，民進黨秘書長徐國勇表示，國民黨把強化防衛等同戰爭來臨，等於拋棄自我防衛能力，等於中了共產黨的計，就是附和統一，把台灣送給中國，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。 此言一出，綠營鐵桿支持者確實大感爽快。然而在核心群眾之外，只怕未必有如此效果；尤其必須「護送」預算一路在立法院打通關，才能真正拿到預算的國防部，恐怕私下更是笑不出來。

