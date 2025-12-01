快訊

憲訴法公投是「更大的民意」？ 王鴻薇：輸不起大罷免2.0

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

民間團體正在連署廢止的憲訴法選罷法修法公投，傳民進黨有意助攻。國民黨立委王鴻薇今天批評，這就是「輸不起大罷免2.0」的公投成真，民進黨擾民惡夢再降臨，顯然「大罷免治百病」藥效有限，而且定期復發，永遠輸不起的民進黨永遠厚著臉皮翻桌，挑釁國人的底線。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱日前表示，憲訴法公投「我們不會是局外人」，今日受訪時再說，民主除了代議制度，也需要公民投入參與，直接民權是對代議制度最好的監督跟制衡，支持「更大的民意」；另外，傳民進黨將與民團會商，他稱不了解這項說法，但民團跟民進黨公職人員都經常保持聯絡。

王鴻薇感嘆，很不幸，她的預言即將成真，民進黨上周主張以「更大的民意」發起公投，也就是發動「輸不起大罷免2.0：大公投大成功」，而且這次民進黨不會成為主要的發動者；對於目前正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，民進黨說「我們不會是局外人」，等於宣告了民進黨擾民惡夢再臨。

王鴻薇指出，她今年在街頭巷尾反惡罷時，最常聽見民眾說「罷什麼免？勞民傷財，吃飽太閒？沒有事做？顧肚子都來不及，跟你們罷什麼免？」，尤其回想那些路邊跳舞的民進黨黨公職人員嘴臉，以及到處大喊自己是公民來跟許多民眾起衝突的罷團側翼，從投票結果不難發現，台灣人民真的受夠了這種政治惡鬥行徑。

王鴻薇批評，顯然「大罷免治百病」面對民進黨病入膏肓，似乎藥效有限，而且定期復發，這群披著公民外皮的民進黨側翼，又再次對著國人好不容易安靜的生活伸出魔爪，被當成雜質一點一點的剔除，永遠輸不起的民進黨，永遠都會厚著臉皮翻桌，挑釁國人的底線。

民進黨 大罷免 公投 王鴻薇 憲訴法 選罷法 修法

友邦聖文森外交恐轉向 藍委：兩岸關係惡化是重要因素

友邦聖文森迎來新政府，外界憂心其恐轉向與中國大陸建交。國民黨立委徐巧芯指出，其實這就凸顯兩岸關係的重要，過去馬政府時期都...

影／盧秀燕民調維持高檔 廖偉翔：顧好市政就是2026最強助攻

國民黨籍台中市長盧秀燕先前因非洲豬瘟疫情成關注焦點，外界認為其民調乃至未來發展都受重挫，不過據最新民調指出，盧秀燕支持度...

藍營幕僚世代積極投入議員選戰 黨內接班生態轉變？

2026年縣市議員選戰即將到來，不少國會助理陸續投入選舉，有志參選者也早早就瞄準議員一職，提早進入國會歷練，縱觀過去從國會幕僚出身投入選舉，確實不少人成功選上議員。藍營過往被認為交棒較慢，國會幕僚不失為年輕世代參選議員的重要途徑，不少立委也大力輔選，藉此建立連線甚至派系，因此一次地方選舉不只是地方版圖變動，也可能牽動國民黨內勢力消長。

憲訴法公投是「更大的民意」？ 王鴻薇：輸不起大罷免2.0

民間團體正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，傳民進黨有意助攻。國民黨立委王鴻薇今天批評，這就是「輸不起大罷免2.0」的...

民眾黨立委卸任前火力全開 陸配參政權成朝野攻防熱點

行政院長卓榮泰施政總質詢11月底落幕，立法院法定會期也隨之進入尾聲。儘管本會期為所謂預算會期，然而多項法案顯得更加搶眼，一連串政治性法案近期接連闖關，國民黨立委有意「回報」選民在大罷免期間的奧援，民眾黨立委則要趕在明年1月卸任前繳出成績單。 此外，陸配能否擔任公職近期再度引起討論，民眾黨不分區立委被提名人李貞秀也將面臨相同情況。有別於國民黨團主張修正國籍法解套，民眾黨團則是鎖定兩岸人民關係條例，勢必也將成為下一階段攻防焦點。

徐國勇的衛生紙「妙喻」 耍嘴皮害軍方處境更艱難

賴清德總統宣布將編列1.25兆國防特別預算，民進黨秘書長徐國勇表示，國民黨把強化防衛等同戰爭來臨，等於拋棄自我防衛能力，等於中了共產黨的計，就是附和統一，把台灣送給中國，「總不能上完廁所才去買衛生紙」。 此言一出，綠營鐵桿支持者確實大感爽快。然而在核心群眾之外，只怕未必有如此效果；尤其必須「護送」預算一路在立法院打通關，才能真正拿到預算的國防部，恐怕私下更是笑不出來。

