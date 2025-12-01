憲訴法公投是「更大的民意」？ 王鴻薇：輸不起大罷免2.0

民間團體正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，傳民進黨有意助攻。國民黨立委王鴻薇今天批評，這就是「輸不起大罷免2.0」的公投成真，民進黨擾民惡夢再降臨，顯然「大罷免治百病」藥效有限，而且定期復發，永遠輸不起的民進黨永遠厚著臉皮翻桌，挑釁國人的底線。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱日前表示，憲訴法公投「我們不會是局外人」，今日受訪時再說，民主除了代議制度，也需要公民投入參與，直接民權是對代議制度最好的監督跟制衡，支持「更大的民意」；另外，傳民進黨將與民團會商，他稱不了解這項說法，但民團跟民進黨公職人員都經常保持聯絡。

王鴻薇感嘆，很不幸，她的預言即將成真，民進黨上周主張以「更大的民意」發起公投，也就是發動「輸不起大罷免2.0：大公投大成功」，而且這次民進黨不會成為主要的發動者；對於目前正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，民進黨說「我們不會是局外人」，等於宣告了民進黨擾民惡夢再臨。

王鴻薇指出，她今年在街頭巷尾反惡罷時，最常聽見民眾說「罷什麼免？勞民傷財，吃飽太閒？沒有事做？顧肚子都來不及，跟你們罷什麼免？」，尤其回想那些路邊跳舞的民進黨黨公職人員嘴臉，以及到處大喊自己是公民來跟許多民眾起衝突的罷團側翼，從投票結果不難發現，台灣人民真的受夠了這種政治惡鬥行徑。

王鴻薇批評，顯然「大罷免治百病」面對民進黨病入膏肓，似乎藥效有限，而且定期復發，這群披著公民外皮的民進黨側翼，又再次對著國人好不容易安靜的生活伸出魔爪，被當成雜質一點一點的剔除，永遠輸不起的民進黨，永遠都會厚著臉皮翻桌，挑釁國人的底線。