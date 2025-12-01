【重磅快評】民進黨拿公投當武器 只會再嘗大罷免敗績

快訊

聯合報／ 主筆室
民團正連署廢止憲訴法及選罷法修法公投，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，直接民權是最好的監督制衡，支持「更大的民意」，民團和民進黨公職人員會經常保持聯絡。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統執政受挫，欲以「更大的民主」來解決民主問題，不料兩次大罷免大失敗後，未思改絃易轍、與民休養生息，才不過三個月，又搬出「更大的民意」包裝公投欲再次反制在野。這個一門心思只想鬥在野的政府已失去理性思考，兩次大罷免都掛零，所謂「更大民意的公投」也只會再嘗敗績。        

立法院去年底三讀通過了《選罷法》、《憲法訴訟法》和《財政收支劃分法》三法案，賴清德卻以「悖離民主國家人民作主的真諦」為由，否定國會多數民意，民進黨大黨鞭柯建銘甚至放話要解散國民黨；在就此時，賴喊出「更大的民主」，強調民主的問題要用更大的民主解決，罷免是憲法賦予人民的權利，用以逐漸推展直接民權。

賴清德鼓舞罷團前行，卻換來挫敗，也重創台灣數十年來得之不易的民主成果。如果賴記取教訓，應知與民休養生息、與在野和解，才能繼續帶領國家前進。事實上他也大罷免後提出「四個調整」，主張大罷免之後台灣社會必須「休養生息」，因此要求行政院將未來施政聚焦在經濟、民生、青年、弱勢「四個優先」。

言猶在耳，才不過3個月，民進黨又故態復萌，近來動作頻頻，意圖拾起公投作為攻擊在野的武器。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱首先發難，行政院版財劃法在立法院程序委員會闖關失敗後，鍾即撂話既然藍白已通過公投綁大選，要呼籲公民朋友和民進黨團站在一起，用「更大的民意」為藍白憲政鬧劇劃下句點。

接著，鍾佳濱把話說得更白了，指立院會三讀修正公投法，明定主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。他回應指民進黨團不支持公投綁大選，不是公投不好，而是合併舉行會產生選務爭議，但黨團支持公民用公投對國會暴衝行為發揮公民制衡力量。

鍾佳濱的邏輯矛盾，既反對公投綁大選，但又支持民團反制藍白，真不知該說什麼才好。更大的問題是，鍾佳濱代民進黨宣示擴大戰場，除了財劃法，被問及民團正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，民進黨是否有意助攻？他稱直接民權是最好的監督制衡，支持「更大的民意」，民團和民進黨公職人員會經常保持聯絡。

看來，民進黨早已沙盤推演，面對藍白擬推不在籍投票，綠營提案投票放2天假反制。鍾佳濱稱民進黨團所提「強化民主投票促進法」，是讓人民可以更方便行使投票權，包括投票日及投票日前一日皆為放假日，除了給予交通協助，也對妨礙投票自主、破壞投票隱私、散播資訊影響投票加以規範。

回頭檢視大罷免路徑，此次民進黨操作公投很難不給人「複製貼上」的給感覺。鍾佳濱口中的「更大的民意」，不正是之前賴清德口中「更大的民主」；兩次大罷免中經常出現的關鍵字「直接民權」，這次再度搬出來用，顯然是同一套路。只不過上次是民團作先鋒，民進黨假扮側翼，這次民進黨根本不演，由黨鞭直接發號施令。

只是，民進黨說理不清，就選罷法修法公投來說，選罷法修法只是加嚴罷免門檻，這次民進黨真正在意的是藍白合推的「不在籍投票」，但修法的目的就是要提高投票率，深化民主，民進黨提對案所謂「強化民主投票促進法」，規定投票日跟投票日前一日皆為放假日，真能強化民主、促進投票？

只要認真思考就可以發現民進黨提案不值討論，投票日跟投票日前一日放假真的能促進投票？還很難說，但社會卻已付出不小成本；相較之下，不在籍投票卻屬務實，藍白主張逐步推動，並未含海外及大陸台商，民進黨先妖魔化不在籍投票，再指向中共介選，是對台灣民主沒信心，還是只想選舉操作？這次，又能騙得了幾個人？             

不在籍投票 民進黨 公投綁大選

