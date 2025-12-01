吳志中：台灣與12友邦邦誼穩定 與教廷不會斷交

友邦聖文森新總理佛萊代所屬民主黨主張外交轉向北京，引起關注。外交部政務次長吳志中今天強調，台灣與12友邦邦誼穩定，與教廷也不會斷交。

路透社報導，聖文森及格瑞那丁11月28日舉行新總理就職典禮，這是聖文森24年來首次更換總理。新民主黨的佛萊代（Godwin Friday）在大選中擊敗聯合勞工黨的龔薩福。而新民主黨先前主張與台灣斷交並向北京靠攏，引起關注。

吳志中上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，主持人問到中華民國的邦交狀況，又與教廷是否會斷交。

吳志中肯定地說，「不會，現在12個（友邦）都很穩定」，與教廷不會斷交。林佳龍是他歷任三位外長之中，放最多心力在邦交國的部長，也正在努力增加邦交國。

被問及前第一夫人吳淑珍曾訪教廷，現任第一夫人能否有同樣待遇，吳志中回應，前任教宗方濟各出身耶穌會，耶穌會素來有心願能回到中國。方濟各對中國地下教會的關心，使得台梵關係只能維持現狀（status quo）。而現任教宗良十四世才剛上任，正在盤點處理方式。

主持人另詢問，日相高市早苗的「台灣有事」談話，以及之後的美日元首通話。

吳志中指出，作為首相必然談到鄰國對自己國家的威脅，加上美國總統川普（Donald Trump）在APEC峰會前也曾說「台灣就是台灣」，拒絕把台灣放到與中國的談判桌上，「這些客觀環境不是我們一直要的嗎」。

吳志中進一步表示，川普與高市早苗在APEC峰會前也有交談，相信他們是把台灣區域和平與穩定當作重要談話內容。況且也不是美國跟日本重視區域和平，紐西蘭、荷蘭、法國、義大利、英國、加拿大等國都派戰艦通過台海。

談及台灣國際能見度提升，吳志中強調，台灣從來沒有如此強大過，但也從來沒有如此被威脅過。台灣的半導體、民主自由以及台海自由航行權、印太地區穩定等皆是世界共同努力捍衛的共同利益，「如果戰爭爆發，一切都太晚了」。