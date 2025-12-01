批綠只剩抗中牌 蕭旭岑：國民黨抗分化要堅守中華民國憲法

前總統陳水扁提及，賴清德總統有望在2026年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴總統是「最會打破魔咒的總統」。國民黨副主席蕭旭岑表示，賴總統只剩「抗中牌」能打，會從2026年選舉打到2028年大選，並藉此去刺激、分化在野黨，藍營要抗分化，一定要站穩腳步、堅定兩岸和平、反對戰爭立場。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，民進黨只有「抗中保台」一張牌可以打，兩次大罷免被完封，他還是堅持在上周開記者會宣布要台灣要步入戰爭了，現在憲訴法公投又要上路，又是搞一樣的抗中保台牌，一定會從2026年一直打到2028年。

蕭旭岑說，雖然很多學者專家及輿論批評，抗中牌對民眾已經麻木無感了，他還是要繼續推，因為賴清德要不斷用抗中牌去刺激、希望能分化在野黨，陳水扁認為，只要2026年到2028年，賴清德能成功分化藍白，再分化藍營內部，就能翻轉藍綠版圖。

因此，蕭旭岑認為，民進黨不斷在立法院搞事，從軍購到各項議題去逼在野黨表態是不是愛台灣，所以他要鄭重呼籲藍營同志，國民黨要站穩腳步和立場，堅守中華民國的兩岸和平派、反對步入戰爭，綠營就是違反中華民國憲法、要引戰把台海拖入戰火派，這個就是直接的對決了。

蕭旭岑喊話，國民黨要堅定信心，遵守中華民國憲法是絕對沒有問題的，今天不管是要參選里長、議員或者市長，2026年選戰如果遇到選區的民進黨立委批評，黨主席鄭麗文說「我是中國人」、「一中憲法」，蕭旭岑講「一國兩區」是舔中賣台，只要告訴他，「中國人跟一國兩區是蔡英文在2002年先講的，一中憲法謝長廷也講過，如果有意見，叫蔡英文先出來講。」如果遵守中華民國憲法那麼為難，就去修憲。

蕭旭岑說，陳水扁是民進黨的前總統，也是賴清德的導師，他的談話就是在吹起號角，要呼籲民進黨的支持者傾巢而出，要圍著賴清德各個戰場去戰鬥，即使他們的論述跟方向是有問題的，仍然要群聚來戰鬥，因為以民進黨的戰狼性格，有媒體、行政資源，鬆動藍白才能翻轉藍綠版圖。

蕭旭岑說，藍營同志的唯一應對之道就是站穩腳步、堅守中華民國憲法，大家團結一致，今年兩次大罷免的完封結果，應該可以給藍營很大的信心，今年兩次大罷免被否決，代表台灣的主流民意唾棄抗中保台、唾棄民進黨這種專制獨裁的反民主作為，唾棄民進黨這種要撕裂國人的行徑。