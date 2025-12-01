民團推「廢止憲訴法」公投連署 徐國勇提醒：恐無法綁大選

藍白聯手恢復「公投綁大選」，民團近日發起廢止憲訴法等多項公投，傳明天將與民進黨會商。民進黨秘書長徐國勇指出，有共同目標都能共同努力，但現在成案恐「綁不到大選」，因為有一定時間限制，時程過了就無法綁大選；他批，國民黨版「公投綁大選」是讓社會隨時能投票，對台灣社會有益嗎？

至於民進黨是否會提出公投題目，徐說，目前正在審慎考慮，若真的要綁大選，也應跟大選一起投票，這樣才有意義，因此必須思考時程，不排除思考如何讓真正有必要性的公投綁大選一起進行，其他問題應由立法院解決，也應讓大法官解釋。

現行公投法規定公投與大選脫鉤，在野力推「公投綁大選」，立法院日前三讀修正公投法，明定主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行；目前民團正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投等多項公投。

民進黨中國部今舉行「和平繁榮．民主永續2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會。媒體關注，民進黨對廢止憲訴法公投態度、如何協助電子連署，以及公投是否能改善立法院朝小野大的問題。

徐國勇表示，2018年公投綁大選已造成亂象，綁到人民不知道怎麼投票，造成一邊開票一邊投票，人民看到初步開票結果再去投票，也不清楚是否影響投票意向，因此民進黨認為不適當；既然立法院通過公投綁大選，相信國民黨一定會去綁相關的大選。

徐國勇續指，另一方面，國民黨又讓大法官實質無法運作，使國家憲政體制遭受極大危機，都是來自立法院的不當、違憲作為，民進黨是否會提出公投題目，目前正在審慎考慮。

至於民團所提廢止憲訴法公投，徐國勇說，如果現在成案，按照國民黨所通過的公投綁大選的法律，目前已在連署中的公投提案「綁不到大選」，因為有一定時間限制，時程過了就無法綁大選，必須在大選前先投一次公投。民團原本希望與大選一起投，但國民黨又改了公投綁大選相關時程，使該公投「無從綁大選」。

針對否會與民團會面，徐說，都不排除，只要有共同目標都可共同努力，但也讓民眾了解，現在進行的公投連署可能無法綁大選。

他質疑，未來每次有人提出公投，台灣隨時都在投票，或許大選過後又有人提出公投、成案3個月後又要投票。當初規劃「每2年投票一次」，就是避免過度投票造成憲政與社會秩序亂象，國民黨推的公投綁大選，並非單純綁大選，而是隨時可以公投，造成「隨時都在投票」，對台灣社會有意義嗎？