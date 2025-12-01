徐國勇：總統信任度、滿意度已黃金交叉 沒內閣改組問題

民進黨布局明年縣市長選戰，各界關注內閣是否改組因應選舉。民進黨秘書長徐國勇今直呼「想太多」，且內閣改組是總統職權，不便評論；他透露，三周前總統信任度民調已黃金交叉，震傳媒民調中總統信任度、執政滿意度也黃金交叉，民進黨會繼續努力，不以此滿足，將人民福祉視為執政指標，在此情況下沒想過內閣改組問題。

各選區部分，有志台北市長的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農發布民調，稱他僅次於民進黨立委王世堅，徐說，台北市、桃園市屬徵召區，不會只用民調決定，會綜合評估考量。他稱，自己上任以來從未做過任何一個區域候選人的民調，「一次都沒有」，但其他候選人自己做的，雖不予置評，「但我們聽到了」。

此外，針對嘉義市長，徐國勇說，民進黨立委王美惠選市長，民進黨有非常高的期待與把握，因為王競選立委時非常高票，而嘉義市的立委跟市長票源一樣；王美惠選上後，傳現任國民黨嘉義市長黃敏將惠回鍋挑戰立委，徐則稱，嘉義市立委補選，民進黨一樣有準備。

另針對前總統陳水扁稱賴清德總統能在明年翻轉藍綠版圖，徐國勇說，陳水扁當過總統，非常欽佩其政治敏感度，民進黨尊重這項講法。