快訊

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

淡水停水48小時補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋活動中央地方各自表述 新北市副祕曝2會面「是我們主動約」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典活動。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典活動。記者葉德正／攝影

交通部與新北市為了淡江大橋隔空交火，「一座大橋，各自表述」。新北市長侯友宜指中央未與地方協商「太拗蠻」，交通部長陳世凱今天表示，過去多次與地方溝通。新北市副祕書長張其強今天表示，雙方僅三次見面，即3月14日、8月8日及11月19日，前兩次由新北市主動，前兩次相隔近半年，11月相隔超過三個月後即進行「公路局既定活動簡報」，請問這是陳部長所謂的「密切溝通」？

侯友宜今天受訪表示，所有施政一切以市民所需要的建設還有權利為最大優先，相關的內容在交通部希望回歸到這個平台裡面好好溝通、協調，中央、地方一起努力，建設及相關活動才能夠辦得更好。

張其強稍早表示，正如交通部公路局新聞稿所述，他3月5日接任相關統籌事宜後，3月14日主動拜會當時公路局陳局長，但之後竟有相隔近半年時間，始終未獲下一次會議舉行時間通知，遂於8月8日再次主動拜會公路局新任林局長。

張其強說，之後又相隔三個多月，即11月19日，公路局到新北市府簡報，知會大橋預計完工時間以及公路局既定活動時間。

交通部長 溝通

延伸閱讀

淡水停水3天引民怨 侯友宜：今天目標百分百恢復供水

淡水6萬戶停水兩天仍未全復水 侯友宜貼文遭留言轟炸

侯友宜批淡江大橋路跑蠻橫未溝通 交長：看紀錄就不會誤解

陳世凱：辦淡江大橋通車路跑 有與地方充分溝通

相關新聞

友邦聖文森外交恐轉向 藍委：兩岸關係惡化是重要因素

友邦聖文森迎來新政府，外界憂心其恐轉向與中國大陸建交。國民黨立委徐巧芯指出，其實這就凸顯兩岸關係的重要，過去馬政府時期都...

影／盧秀燕民調維持高檔 廖偉翔：顧好市政就是2026最強助攻

國民黨籍台中市長盧秀燕先前因非洲豬瘟疫情成關注焦點，外界認為其民調乃至未來發展都受重挫，不過據最新民調指出，盧秀燕支持度...

徐國勇：總統信任度、滿意度已黃金交叉 沒內閣改組問題

民進黨布局明年縣市長選戰，各界關注內閣是否改組因應選舉。民進黨秘書長徐國勇今直呼「想太多」，且內閣改組是總統職權，不便評...

淡江大橋活動中央地方各自表述 新北市副祕曝2會面「是我們主動約」

交通部與新北市為了淡江大橋隔空交火，「一座大橋，各自表述」。新北市長侯友宜指中央未與地方協商「太拗蠻」，交通部長陳世凱今...

侯友宜批淡江大橋路跑蠻橫未溝通 交長：看紀錄就不會誤解

明年5月通車的「淡江大橋」舉辦路跑活動，吸引民眾瘋搶，但新北市長侯友宜質疑活動未與地方協商，嗆交通部公路局「蠻橫」。交通...

民進黨挺民團發起憲訴法公投？鍾佳濱：支持更大的民意

民間團體正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，傳民進黨有意助攻。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，民主除了代議制度，也需要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。