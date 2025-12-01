淡江大橋活動中央地方各自表述 新北市副祕曝2會面「是我們主動約」

交通部與新北市為了淡江大橋隔空交火，「一座大橋，各自表述」。新北市長侯友宜指中央未與地方協商「太拗蠻」，交通部長陳世凱今天表示，過去多次與地方溝通。新北市副祕書長張其強今天表示，雙方僅三次見面，即3月14日、8月8日及11月19日，前兩次由新北市主動，前兩次相隔近半年，11月相隔超過三個月後即進行「公路局既定活動簡報」，請問這是陳部長所謂的「密切溝通」？

侯友宜今天受訪表示，所有施政一切以市民所需要的建設還有權利為最大優先，相關的內容在交通部希望回歸到這個平台裡面好好溝通、協調，中央、地方一起努力，建設及相關活動才能夠辦得更好。

張其強稍早表示，正如交通部公路局新聞稿所述，他3月5日接任相關統籌事宜後，3月14日主動拜會當時公路局陳局長，但之後竟有相隔近半年時間，始終未獲下一次會議舉行時間通知，遂於8月8日再次主動拜會公路局新任林局長。

張其強說，之後又相隔三個多月，即11月19日，公路局到新北市府簡報，知會大橋預計完工時間以及公路局既定活動時間。