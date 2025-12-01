影／盧秀燕民調維持高檔 廖偉翔：顧好市政就是2026最強助攻

國民黨籍台中市長盧秀燕先前因非洲豬瘟疫情成關注焦點，外界認為其民調乃至未來發展都受重挫，不過據最新民調指出，盧秀燕支持度仍高達62%。國民黨立委廖偉翔分析，這是因為市府遇到問題不閃躲，且市民是長期在打分數，只要把市政顧好，就是對2026年的最強助攻。

根據「CNEWS匯流新聞網」日前公布民調指出，非洲豬瘟後台中市民對盧秀燕擔任市長的表現，有62.0%滿意（21.2%非常滿意，40.8%還算滿意），27.6%不滿意（12.5%不太滿意，15.1%非常不滿意）。台中市民對台中市府團隊的表現，有60.0%滿意（14.8%非常滿意，45.2%還算滿意），27.6%不滿意（14.3%不太滿意，13.3%非常不滿意）。有評論認為，盧秀燕已挺過新光氣爆、關稅衝擊外銷產業，以及非洲豬瘟「三大危機」。

廖偉翔認為，盧秀燕在面臨新光三越氣爆、關稅衝擊、豬瘟疫情的多重壓力，還能獲得高度支持，是因為市府遇到問題不閃躲、不卸責的表現，大家都有看在眼裡，更重要的是，市府並沒有讓這些危機拖垮整體市政的節奏，台中市的交通、社福、教育、社宅等建設都還照常推動。

廖偉翔指出，從民調也可以看出，台中選民是用長期市政表現在打分數，而非被政治口水帶著走，「我認為，只要施政穩，民意就穩」，盧秀燕未來一年只要把台中市政顧好，就是就是對2026年的最強助攻。