民進黨挺民團發起憲訴法公投？鍾佳濱：支持更大的民意

過去每年為勞工權益而發聲的秋鬥大遊行，今年特別提出「反戰求生」訴求，遊行群眾在凱道上訴求反對軍購。面對當今台灣社會貧富不均、年輕人低薪、勞、健保面臨破產等諸多問題，賴政府不思解決之道，反而計畫把上兆元投入在戰備軍火上，既無視基層民眾生活困境，也未記取這幾年烏克蘭、加薩戰場的教訓，盡想把台灣帶往多數人都不願看到的戰爭邊緣，難道砸鉅額預算軍購就能保證台灣安全？台灣若真淪為戰場，無心避戰的執政黨還值得「信賴」？

2025-12-01 05:50