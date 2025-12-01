聽新聞
民進黨挺民團發起憲訴法公投？鍾佳濱：支持更大的民意
民間團體正在連署廢止的憲訴法及選罷法修法公投，傳民進黨有意助攻。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，民主除了代議制度，也需要公民投入參與，直接民權是對代議制度最好的監督跟制衡，支持「更大的民意」；傳民進黨將與民團會商，他稱不了解這項說法，但民團跟民進黨公職人員都經常保持聯絡。
此外，面對藍白擬推不在籍投票，綠營提案選舉投票放2天假反制。鍾佳濱說，民進黨團所提「強化民主投票促進法」，是讓人民可以更方便行使投票權，包括設法排除或協助投票障礙，投票日跟投票日前一日皆為放假日；草案中除了給予交通協助，也對妨礙投票自主、破壞投票隱私、散播資訊影響投票加以規範。
他強調，所謂「民主假」只是促進法的一部分，其餘含括交通協助、協助特定身分選民、禁止刺探人民投票隱私等不當投票行為的。
