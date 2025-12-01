快訊

民眾黨發言人李有宜退黨 謝立功：民眾黨的溫度去哪了？

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民眾黨發言人李有宜（前右）宣布退出民眾黨，民眾黨前秘書長謝立功感到婉惜。圖為李友宜2024年參選立委時，與時任民眾黨總統候選人柯文哲（前左）前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜。聯合報資料照
民眾黨發言人李有宜宣布退黨，民眾黨前秘書長謝立功昨深夜在臉書，以「退黨背後的危機：民眾黨的溫度，去哪了？」為題貼文，提台灣需要有溫度、重視基層的政黨，希望民眾黨不要忘記那些曾經一起走過風雨的人。

李有宜2024年代表民眾黨參選新北市第2選區（五股、蘆洲、三重16里）立委落敗後，備戰2026年新北市議員選戰。民眾黨立委黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸，近日也在三重掛上與黃國昌合體的「一個更好的新北」看板，若採「1區1席」提名策略，將上演「雙姝對決」戲碼。

李有宜昨天宣布退黨，理由是要全心專注博士班學業，才會選擇退出民眾黨。至於2026年議員選舉，未來不排除任何可能性，「希望大家等等，也許還會再相見」。

謝立功在臉書貼文表示，李有宜及在民眾黨草創階段即加入的「大媽」宣布退黨，他深感遺憾也不勝唏噓。有人選後持續深耕地方，更有人是第一代空軍，都可謂民眾黨戰將，也是黨的基礎與價值所在。

謝指出，如今這些曾為黨努力、為黨拚搏的人陸續消失，他不得不提出質疑，是民眾黨留不住人才？還是黨中央不知珍惜人才？或者對「戰將」二字的理解，已經出現嚴重偏差？民眾黨成立6年，不能再用「小黨」作為安慰自己的理由。

謝立功說，政黨要成熟，必須重視那些在沒有資源的時代，仍願意付出的人。如今的狀況，反倒更像是「當同志有用，就被倚賴；當同志沒有話語權，就被忽略」，真正為理念挺身的那群人，正一個個黯然離去，更何況並非無用之人。

謝立功認為，目前的態勢，並不是一個有溫度、重情重義的政黨該呈現的樣貌。民眾黨若要茁壯成長，就不能只重文宣，而應同時經營組織，並重新找回那些曾經替黨與社會衝鋒陷陣的同志。政黨要走得長遠，需要的不僅是「形象的堆疊」，更是「人心的凝聚」。

謝立功說，做為黨的前秘書長，他對黨有情感、有責任，也有義務說出真話，並請各界明白，他所提出的不是私怨，而是對理念的堅持；不是批評誰，而是提醒整個政黨。民眾黨的溫度，一旦消失，就恐怕再也回不來了。

