范雲紀念彭婉如逝世29周年：推地方制度法三讀用制度延續意志

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委范雲。圖／范雲辦公室提供
民進黨立委范雲。圖／范雲辦公室提供

11月30日是台灣女權日，也是民進黨性平部前身婦女部第一任主任彭婉如逝世29周年的日子。民進黨立委范雲說，發文追思，並回顧地方制度法修法從倡議到三讀通過的心路歷程，她認為這是20多年來婦女參政的大突破，也是「用行動紀念她、用制度延續她的意志」的展現。

范雲說，這不是終點，她另對婦女參政提出兩項法案，包括，修正政黨法，政黨補助款5%應專款專用於促進女性參政；以及修正行政院組織法，保障內閣單一性別比例不得低於1/3，以確保政策制定具備多元觀點，盼各界支持。

范雲在社群發長文指出，1996年11月30日，彭婉如為推動民進黨內1/4女性保障條款，南下參與黨代表大會時遭遇不幸，該條款隔日拍板通過，成民進黨規範，國民黨也仿效，立法院也在1999年修正「地方制度法」，要求每4位地方民代至少1位是女性。這在2000年前以男性為主的政治場域是一大突破。

范雲指出，彭婉如遇害消息，促使她將推動台灣女性參政成為人生志業之一；她2004年擔任婦女新知副董事長及參政組召集人期間，成功推動政黨票代表當選名單必須有一半是女性，讓台灣國會的女性比例成為亞洲第一，更超越歐美國家的平均，但地方選舉卻有明顯城鄉差距。

她舉例，以上次地方大選為例，台北市等都會區域，1/4婦女保障名額已因許多優秀女性的參與，幾乎不再有任何效果，但159個議員選區中，仍有21個相對較小的選區中一名女性議員都沒有。204個鄉鎮區民代表會裡，仍有10個代表會連一名女性代表都沒有。

因此，她決定推進基層婦女參政，從1/4推進到1/3，把「婦女保障」升級為「單一性別保障」；經婦女新知基金會等民間夥伴婦團、跨黨派共識推動，地方制度法已在上周五於立法院三讀通過，2030年地方選舉開始適用，且提高比例，在部分選區，也可能保障到男性候選人。

她認為，這是20多年來婦女參政的大突破，也是我心中最適合用來紀念婉如的方式，用行動紀念她、用制度延續她的意志，感謝內政部長劉世芳、內政委員會多個委員的努力，以及最有力的民間夥伴，包括婦女新知基金會、婦女救援基金會、彭婉如文教基金會、台灣女人連線．台灣女人健康網、台灣婦全會-NATWA、台北市婦女新知協會。

最後，范雲指出，「29年前，妳離開了我們，但妳開啟的改革，已經改變了台灣社會。妳點燃的那道光，我們會持續努力，讓它照得更遠。29年了，我們仍然想念妳。」

