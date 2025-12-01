宏國大選12月1日揭曉 牽動與我復交

中美洲國家宏都拉斯十一月卅日舉行總統大選，根據一項民調，在野黨自由黨前副總統納斯拉亞暫居第一位，另一在野黨國家黨候選人、首都德古西加巴前市長阿斯夫拉則暫居第二位。

這場大選在美國總統川普日前公開介選，和納、阿這兩位暫居領先群的候選人均矢言，當選將與北京斷交、和台北復交，因而備受關注。預計當地十一月卅日晚間八時（台灣時間十二月一日上午十時）將有初步計票結果，採一輪決勝負。

我外交部表示，密切關注宏都拉斯的選舉發展，目前沒有評論。

宏都拉斯現任總統卡斯楚二○二二年上任後，翌年與我斷交、與北京建交；宏國憲法規定其不得連任。執政黨自由重建黨候選人蒙卡達主張維持與北京邦交，在上述民調排第三。

台宏斷交後，納、阿均將部分產業出口衰退歸咎於此決定，例如台灣曾是宏都拉斯蝦類最大市場，但斷交後宏國蝦類對台出口量驟減。兩人也說，卡斯楚聲稱北京投資將促進宏國發展的承諾未能兌現。

川普十一月廿八日在自創社媒真實社群發文說，保守派國家黨的阿斯夫拉是他唯一能合作的對象，若阿斯夫拉落敗，美國將削減對宏都拉斯的援助。