聖文森外交轉向？親中政黨掌國會 學者提醒防陸出手

友邦聖文森及格瑞那丁廿七日舉行國會大選，反對黨「新民主黨」獲勝，新民主黨黨魁傅萊德廿八日就任新總理，該黨曾主張與台灣斷交並與中國大陸建交。對於聖國新政府恐外交轉向，我方高度關注台聖邦交的走向；外交部表示，會在既有成果基礎上與新政府緊密協作，深化雙邊關係。

至於近期中日情勢緊張，學者提醒，中國除了對日本施壓外，也不排除對我邦交國招手，若能成功挖角，就能抵銷一部分台日關係強化的效果。

政治大學外交系兼任助理教授陳麒安指出，我國面臨拉美國家外交轉向的壓力，除了自身因素外，與美中在該區域的勢力強弱也有關係；多數國家在考慮對中國大陸建交時，著眼的是北京能給出多少的實際利益，例如經濟援助、商品出口、協助地方建設，或者提名參與國際組織等。

陳麒安表示，從最近的情勢來看，美國總統川普對委內瑞拉的外交和軍事施壓，連帶影響其他中南美洲國家；而中國大陸可能使出經濟或利益為手段，來挖我邦交國；此外 ，最近台日關係似乎透過日本首相高市早苗的言論而強化，中國除了對日施壓，也不排除對我邦交國招手，以抵銷台日關係強化的效果。

國民黨立委牛煦庭表示，相信外交部會盡全力守護邦誼，只是國際局勢瞬息萬變，基層同仁努力往往因為高層戰略方向而事倍功半，期盼能看到更靈活、更務實的策略。

民眾黨立委林國成表示，儘管現在仍然無法斷言，不過他個人持悲觀態度；面對近年與我斷交的邦交國，執政黨完全沒有想辦法防範，外交部也沒有做到未雨綢繆，「這個就叫做外交的悲哀」。

民進黨立委王定宇表示，台聖的各項榮邦計畫和人道經貿合作，讓兩國關係非常密切友好，到目前為止，雖然新民主黨贏得選舉，「邦交暫時看起來沒有大的問題」，他要求外交部嚴加注意。他也說，「我們必須了解，說當選後要恢復邦交的、或者揚言要跟台灣斷交的，是不是選後會立刻兌現主張，都值得再三觀察」。

外交部昨表示，我國駐聖國大使范惠君已於第一時間代表台灣政府與人民，向傅萊德及國會議員當選人表達誠摯祝賀，轉致賴清德總統賀忱，傅萊德表示感謝，並請范惠君向賴總統轉達謝意。