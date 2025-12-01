立院國情報告 在野：重點是賴總統要回答

在野黨擬邀賴清德總統赴立法院國情報告並「一問一答」，遭民進黨立委批違憲，在野黨也思考「多問多答」。國民黨立法院黨團表示，明天黨團大會將決定是否提案或採哪個方案；民眾黨團說，各方案都能考慮，重點是賴總統要回答；民進黨團表示，總統有表達空間，但一定要依法合憲。

據了解，國民黨團內部尚未形成共識，礙於民進黨過去曾聲請釋憲，「即問即答」可能性低，有些立委認為可「多問多答」。國民黨人士分析，最理想當然是即問即答，一問一答或多問多答比較像有預設立場再來回答，最不理想的是統問統答，類似前總統李登輝過去於國民大會的「綜合答覆」。

民眾黨團副總召張啓楷說，或許可由各黨團推派代表，但賴總統至少要回答一次，重點就是不能只有宣講而不回答，不管一問一答或多問多答，都可以列入考慮。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，總統原則上不接受立委質詢，但總統能有表達空間，比如前總統李登輝至國民大會國情報告，也在聽取國代意見後再行說明，無論綜合答覆或書面回覆都是形式之一；他能理解在野黨希望達到實質質詢效果，但這有違憲之虞、也侵犯行政權。