快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

聽新聞
0:00 / 0:00

國防特別預算 藍白：F-16V至今都沒到

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北報導

對於八年一點二五兆元國防特別條例草案將送立院審議，國民黨立委黃健豪指出，賴清德總統既然說中共二○二七年武統台灣，該預算就應在兩年內編列完畢才有意義；民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，賴總統本來就有設定階段目標，我國也需依照不同預估調整腳步。

黃健豪說，賴總統既然說中共以二○二七年完成武統台灣的準備為目標，應該讓預算在近兩年內編列完畢，拖到八年後已沒意義，應該及早備戰，並檢視到底能做什麼，立法院也能及早監督；況且八年後，現在主政者都已經不在位子上，又要怎麼追究責任？

黃健豪批評，中共威脅固然存在，但不能每次都以此當藉口，國防部二○一九年以解放軍軍事現代化為由，編特別預算要採購Ｆ─16Ｖ，至今一架都沒到貨；二○二一年，又要編列八百多億元魚叉反艦飛彈，才能殲滅解放軍登陸船團，至今也沒到貨；不能每次都用這招編預算，並以「拖」字訣應對。

民眾黨團副總召張啓楷表示，我國對美採購Ｆ─16Ｖ戰機一架都還沒交機，「該給的武器就該趕快給」，否則所謂的國防特別預算，不管分幾年都緩不濟急，未來將在立法院嚴格審查。

國防 軍購

延伸閱讀

核三最快2027重啟 鍾佳濱：想必國民黨同意烏坵做最終處置點

喊人人致電韓國瑜阻新財劃法 黃國昌批綠委：淪為行政權附庸大可辭職

張啓楷指我對美投資3,500億到5,500億美金 經濟部：尚未確認也沒簽定

張啓楷就「台灣模式」：經濟部認美要求投資3500至5500億美元

相關新聞

批政府債留子孫換不了台海安全 鄭麗文聲援秋鬥：命沒了什麼都是假的

一年一度秋鬥遊行下午登場，國民黨主席鄭麗文今天也與會聲援表示，台灣經濟年年倒退，提供最多就業機會的傳產及服務業面臨寒冬，...

石崇良憂陸配家人依親用健保影響公平 許宇甄批：為仕途製造兩岸對立

衛福部長石崇良近日指陸配入籍「6年改4年」恐影響健保公平正義，國民黨立委許宇甄批評，石崇良如此政治話根本是為仕途而製造兩...

李有宜退民眾黨有內情？ 黃光芹：長期遭遇「冷暴力」

民眾黨發言人李有宜今日宣布退黨，理由是全力投入博士班學業。但消息一出，引發外界聯想是因黨內派系角力。資深媒體人黃光芹直言...

立院國情報告 在野：重點是賴總統要回答

在野黨擬邀賴清德總統赴立法院國情報告並「一問一答」，遭民進黨立委批違憲，在野黨也思考「多問多答」。國民黨立法院黨團表示，...

宏國大選12月1日揭曉 牽動與我復交

中美洲國家宏都拉斯十一月卅日舉行總統大選，根據一項民調，在野黨自由黨前副總統納斯拉亞暫居第一位，另一在野黨國家黨候選人、...

聖文森外交轉向？親中政黨掌國會 學者提醒防陸出手

友邦聖文森及格瑞那丁廿七日舉行國會大選，反對黨「新民主黨」獲勝，新民主黨黨魁傅萊德廿八日就任新總理，該黨曾主張與台灣斷交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。