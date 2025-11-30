聽新聞
國防特別預算 藍白：F-16V至今都沒到
對於八年一點二五兆元國防特別條例草案將送立院審議，國民黨立委黃健豪指出，賴清德總統既然說中共二○二七年武統台灣，該預算就應在兩年內編列完畢才有意義；民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，賴總統本來就有設定階段目標，我國也需依照不同預估調整腳步。
黃健豪說，賴總統既然說中共以二○二七年完成武統台灣的準備為目標，應該讓預算在近兩年內編列完畢，拖到八年後已沒意義，應該及早備戰，並檢視到底能做什麼，立法院也能及早監督；況且八年後，現在主政者都已經不在位子上，又要怎麼追究責任？
黃健豪批評，中共威脅固然存在，但不能每次都以此當藉口，國防部二○一九年以解放軍軍事現代化為由，編特別預算要採購Ｆ─16Ｖ，至今一架都沒到貨；二○二一年，又要編列八百多億元魚叉反艦飛彈，才能殲滅解放軍登陸船團，至今也沒到貨；不能每次都用這招編預算，並以「拖」字訣應對。
民眾黨團副總召張啓楷表示，我國對美採購Ｆ─16Ｖ戰機一架都還沒交機，「該給的武器就該趕快給」，否則所謂的國防特別預算，不管分幾年都緩不濟急，未來將在立法院嚴格審查。
