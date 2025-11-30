中選會6委員任期屆滿未提名 政院：近期將提出

中選會6位委員任期至11月3日屆滿，目前僅剩4位委員，無法開會決議；行政院長卓榮泰先前指出，將在11月中將人選補齊。行政院發言人李慧芝今天說，將在近期提出。

中選會目前僅剩4位委員，但依規定至少要有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院10月底除發函給立法院朝野各黨團搜集推薦人選的意見，也歡迎各界舉薦。卓榮泰先前則表示，正向各方徵詢適當的社會公正人士或法律專業人士，無論如何會在11月中將人選補齊，希望立法院能同意。

行政院發言人李慧芝今天說，有關中選會人選提名，行政院將會在近期之內提出。

至於國家通訊傳播委員會（NCC）委員方面，政院7月底曾提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修等4人擔任NCC委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。不過立法院11月7日在藍白多數情況下，4位被提名人都未跨過同意門檻，NCC仍維持3位委員現狀。

李慧芝對此表示，卓榮泰於立法院11月7日投票否決當天就在備詢時表示，立法院一再要求行政院儘速提出人選，由於NCC主責廣電衛星、人事制度、兒少安全等權責，行政院在綜合考量專業學識及實務經驗後所提人選，卻無一被立院採納，政院對否決結果感到遺憾，而基於這次否決結果，行政院將重新思考未來人事提名時與立法院的合作模式。