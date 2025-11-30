撐過非洲豬瘟重拾台中滿意度 盧秀燕回應了
根據 CNEWS 匯流新聞網最新民調，台中市長盧秀燕在非洲豬瘟事件後，市政評價仍維持高檔，整體共有 62% 市民肯定其施政表現，市府團隊滿意度也達 60%。盧秀燕今天表示，感謝台中市民與台灣民眾的鼓勵與支持，我們會更努力。
調查顯示，盧秀燕的施政滿意度為 62.0%，其中 21.2%「非常滿意」、40.8%「還算滿意」；不滿意者占 27.6%，包含 12.5%「不太滿意」、15.1%「非常不滿意」，另有 10.4%無意見。
至於市府團隊整體表現，60.0%受訪者滿意（14.8%非常滿意、45.2%還算滿意），27.6%不滿意（14.3%不太滿意、13.3%非常不滿意），另有 12.4%無意見。
盧秀燕今天出席泰國國慶晚會時受訪表示，她代表市府團隊，謝謝台中市民與台灣民眾的鼓勵與支持，未來我們會戰戰兢兢更努力治理好台中市。台中是個好地方，台中市民也很熱情，現在正在舉行購物節與鍋烤節，從跨年到過年有各式活動，歡迎大家有空到台中。
