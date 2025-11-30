石崇良憂陸配家人依親用健保影響公平 許宇甄批：為仕途製造兩岸對立

衛福部長石崇良近日指陸配入籍「6年改4年」恐影響健保公平正義，國民黨立委許宇甄批評，石崇良如此政治話根本是為仕途而製造兩岸對立，事實上若真的在意陸配雙親來台依親使用健保情況，過去數十年公職生涯中怎未有任何建議，而突然開竅？

石崇良日前被問及陸配入籍時間縮短的影響，提到陸配父母來台依親者，年齡高、健保利用率高，而國內民眾都是從年輕時開始繳保費，因此公平性需審慎思考。石崇良遭在野批「政治官」後回應，他是事務官出身，本於專業做各項評估，「就講真話，我講話很直啦！」

許宇甄質疑，石崇良長期服務於衛福部體系，還曾擔任過健保署長，若石部長真的如此「在意」陸配雙親來台依親使用健保可能導致負擔過重的「公平性」問題，為何在過去數十年的公職生涯中，他從未提出任何排除、限制或修法的政策建議？為何今天突然開竅？

許宇甄強調，陸配雙親依親來台定居的人數問題，目前每年僅開放60位名額，除非這個每年60名的限制名額增加，否則即使「兩岸人民關係條例」，石崇良企圖藉由「高齡者」與「健保負擔」的連結來製造社會恐慌與對立，是刻意忽略事實的誤導。

許宇甄批評，石崇良這種前後不一的態度，與其說是良心發現，不如說是政治意識形態作祟。過去不提，是深知此議題在兩岸關係的憲政框架下極為敏感且複雜；現在跳出來高聲疾呼，無非是看準了時機，意圖藉由操弄此一議題向執政高層表態輸誠，以鞏固其官位，甚至企圖晉升。

許宇甄指出，衛福部作為掌管全民健康與社會福利的最高主管機關，本應是最沒有政治立場、最應堅守專業中立的單位。然而，石崇良為了前途，竟也開始講起政治話、演起政治戲，將自己包裝成一個「敢說真話」的形象，用來配合高層的意識形態，以掩飾其狹隘的政治目的。

許宇甄提到，2020年行政院公報「兩公約第三次國家報告」的內容，明確提到「大陸配偶取得身分證年限調整為與外籍配偶一致，尚待立法院完成立法程序。」這證明將陸配入籍年限比照外籍配偶，是民進黨政府在國際人權公約下所作的公開承諾與目標，並非無中生有。