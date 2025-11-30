快訊

唐玲挺過胃癌4期確診糖尿病！認這「飲料」連喝4年飆血糖

萊爾富員工名牌全面改綽號有1限制 網讚：有趣又有隱私

批政府債留子孫換不了台海安全 鄭麗文聲援秋鬥：命沒了什麼都是假的

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，國民黨主席鄭麗文（中）上台發言。記者曾原信／攝影
秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，國民黨主席鄭麗文（中）上台發言。記者曾原信／攝影

一年一度秋鬥遊行下午登場，國民黨主席鄭麗文今天也與會聲援表示，台灣經濟年年倒退，提供最多就業機會的傳產及服務業面臨寒冬，政府卻砸錢債留子孫，這能換來台海安全？「台灣一但淪為戰場，什麼都是空談」，不能讓台灣成為火藥庫，尤其會跟這塊土地同生共死的都是廣大勞工及農民。

今年秋鬥訴求「反Lie求真！反戰求生！」，以反對軍購、兩岸和平、反戰等訴求為主軸，數百人遊行隊伍從立法院出發，行經台北車站後抵達凱達格蘭大道前，於凱道時，鄭麗文上台聲援。

鄭麗文指出，台灣這幾年歷經疫情、美國貿易關稅戰等，衝擊台灣產業經濟，實質薪資已超過三年年年倒退，民進黨政府一直說要提高基本薪資所得，但結果顯示跟不上通膨速度，所以年輕人買不起房、不敢結婚，甚至直接躺平。

鄭麗文認為，這關鍵原因在於台灣的服務業進入寒冬太久，大家一直關注「護國神山群」等高科技產業，卻不知道提供台灣最多就業機會的其實是傳產及服務業，這不是因為疫情，其實是因為陸客不來台灣，導致旅遊業休克，而美國與韓國簽FTA，也導致台灣被跳過；民進黨口口聲聲說反ECFA（兩岸經濟合作架構協議），實則不敢取消，如今更因為錯誤政策導致勞工面臨險峻環境。

鄭麗文抨擊，現在勞保不斷面臨破產危機，民進黨不敢改革，想要每年直接以政府撥補千億元，如此天文數字，結果在民進黨眼中都是小事，如此寅吃卯糧、開芭樂票，債留子孫，這能換來台海安全？剛好相反，尤其會跟這塊土地同生共死、跑不掉的都是廣大勞工、農民，統治者卻可以不負責任、不計後果得信口開河。

鄭麗文表示，和平是不可以倒退的底線，大家應該團結捍衛的價值，沒有命，什麼都是假的；台灣一但淪為戰場，什麼都是空談；下一代的生命沒了，哪來夢想及未來？所以今天希望跨越黨派，讓國際社會了解台灣人民愛好和平、遠離戰爭，一定要守護這塊土地，不讓台灣成火藥庫。

鄭麗文致詞完後，現場也喊起「零軍購、救台灣」、「遵從一中法理、兩岸和解對話」口號。鄭麗文微笑以對，並未一起呼喊口號，在喊到「一中」時，默默轉身離開舞台。

秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，國民黨主席鄭麗文（中）上台發言。記者曾原信／攝影
秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，國民黨主席鄭麗文（中）上台發言。記者曾原信／攝影

國防預算

延伸閱讀

影／鄭麗文出席國民黨北市黨慶 讚蔣萬安優越政績

北市議會國民黨拚2026年單獨過半 鄭麗文：不影響藍白合

批賴政府執政耍流氓、耍無賴 鄭麗文：把台灣交給國民黨 民眾才會安心

楊瓊瓔提前宣布「我準備好了」要選台中市長 原因有這些

相關新聞

北市議會國民黨拚2026年單獨過半 鄭麗文：不影響藍白合

國民黨喊出要在2026年選舉拚台北市議會單獨過半，外界分析恐影響民眾黨席次空間。國民黨主席鄭麗文今天表示，目前為止兩黨氣...

李有宜：現階段須專注博士學業 2026年選戰「也許還會再見」

民眾黨發言人李有宜今天宣布退黨，理由為需要全心專注博士班學業。針對外界相關質疑，李有宜受訪時表示，自己現在還有能力不足之...

盧秀燕挺過豬瘟醫師揭她下一步 斷言綠營在台中慘了恐不只輸掉2026

匯流新聞網今公布最新民調，2026年台中市長選舉，國民黨江啟臣領先民進黨何欣純，市長盧秀燕施政滿意度高。時事評論家、醫師...

石崇良憂陸配家人依親用健保影響公平 許宇甄批：為仕途製造兩岸對立

衛福部長石崇良近日指陸配入籍「6年改4年」恐影響健保公平正義，國民黨立委許宇甄批評，石崇良如此政治話根本是為仕途而製造兩...

批政府債留子孫換不了台海安全 鄭麗文聲援秋鬥：命沒了什麼都是假的

一年一度秋鬥遊行下午登場，國民黨主席鄭麗文今天也與會聲援表示，台灣經濟年年倒退，提供最多就業機會的傳產及服務業面臨寒冬，...

李有宜退民眾黨有內情？ 黃光芹：長期遭遇「冷暴力」

民眾黨發言人李有宜今日宣布退黨，理由是全力投入博士班學業。但消息一出，引發外界聯想是因黨內派系角力。資深媒體人黃光芹直言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。