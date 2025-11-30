批政府債留子孫換不了台海安全 鄭麗文聲援秋鬥：命沒了什麼都是假的

一年一度秋鬥遊行下午登場，國民黨主席鄭麗文今天也與會聲援表示，台灣經濟年年倒退，提供最多就業機會的傳產及服務業面臨寒冬，政府卻砸錢債留子孫，這能換來台海安全？「台灣一但淪為戰場，什麼都是空談」，不能讓台灣成為火藥庫，尤其會跟這塊土地同生共死的都是廣大勞工及農民。

今年秋鬥訴求「反Lie求真！反戰求生！」，以反對軍購、兩岸和平、反戰等訴求為主軸，數百人遊行隊伍從立法院出發，行經台北車站後抵達凱達格蘭大道前，於凱道時，鄭麗文上台聲援。

鄭麗文指出，台灣這幾年歷經疫情、美國貿易關稅戰等，衝擊台灣產業經濟，實質薪資已超過三年年年倒退，民進黨政府一直說要提高基本薪資所得，但結果顯示跟不上通膨速度，所以年輕人買不起房、不敢結婚，甚至直接躺平。

鄭麗文認為，這關鍵原因在於台灣的服務業進入寒冬太久，大家一直關注「護國神山群」等高科技產業，卻不知道提供台灣最多就業機會的其實是傳產及服務業，這不是因為疫情，其實是因為陸客不來台灣，導致旅遊業休克，而美國與韓國簽FTA，也導致台灣被跳過；民進黨口口聲聲說反ECFA（兩岸經濟合作架構協議），實則不敢取消，如今更因為錯誤政策導致勞工面臨險峻環境。

鄭麗文抨擊，現在勞保不斷面臨破產危機，民進黨不敢改革，想要每年直接以政府撥補千億元，如此天文數字，結果在民進黨眼中都是小事，如此寅吃卯糧、開芭樂票，債留子孫，這能換來台海安全？剛好相反，尤其會跟這塊土地同生共死、跑不掉的都是廣大勞工、農民，統治者卻可以不負責任、不計後果得信口開河。

鄭麗文表示，和平是不可以倒退的底線，大家應該團結捍衛的價值，沒有命，什麼都是假的；台灣一但淪為戰場，什麼都是空談；下一代的生命沒了，哪來夢想及未來？所以今天希望跨越黨派，讓國際社會了解台灣人民愛好和平、遠離戰爭，一定要守護這塊土地，不讓台灣成火藥庫。