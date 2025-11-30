李有宜退民眾黨有內情？ 黃光芹：長期遭遇「冷暴力」

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨發言人李有宜（左）今日宣布退黨，資深媒體人直言，李有宜長期遭受冷暴力及排擠是主因。本報資料照
民眾黨發言人李有宜今日宣布退黨，理由是全力投入博士班學業。但消息一出，引發外界聯想是因黨內派系角力。資深媒體人黃光芹直言，李有宜長期遭遇「冷暴力」，簡單來說就是被排擠，並點出數個具體事例。

黃光芹表示，李有宜在她採訪過的政治人物中是相對「小人物」，但若因其位階較小就默不作聲，「那我就不是黃光芹了」。她指出，當民眾黨出現「4隻小雞」站在主席黃國昌身邊的畫面，但李有宜沒有被通知，顯示她的邊緣化不是一天兩天。

黃光芹提到，李有宜在2024年立委選舉中對上民進黨立委林淑芬，仍拿下8萬4千多票、高票落敗。選後李明確表態將繼續耕耘三重、蘆洲議員選區，依常理推估，她已累積基本盤，是民眾黨在地布局的適合人選。

然而黃指出，黨內卻由金門出身的周曉芸空降三蘆，並擔任地方主任，且近期大動作掛上大型看板，同時還常站在黃國昌身旁。與此相比，李有宜在黨內的位置明顯被壓縮。

黃光芹認為，這種「不經協調、直接內定」的作法意涵十分清楚，剩下只是「李有宜能撐多久」。她直言，李有宜每天持續勤跑地方，「打開她臉書就知道」，她不抱怨、不回嘴，默默做該做的事，「比靠在黃國昌身邊、只為取鏡頭的打法更務實、辛苦許多」。

她指出，平常在直播或觀眾留言中，常看到有人數落李有宜、嘲諷她的8.4萬票「不是自己選來的」、甚至以「掛名發言人」貶抑她的角色，「但所有人都不敢反駁」。黃光芹說，再小的政黨也需要起碼的公平機制，但目前看來並未出現。

對於李有宜退黨後強調是為完成博士學業、希望「心無旁騖」，黃光芹則有不同觀察。她指出，李即便知道自己可能被邊緣化，仍天天跑行程、辦活動，「就在前一天都還在地方勤跑」，如今突然宣布退出，「聲明稿也不知所云」。

黃光芹批評，李有宜等不到黨內公平競爭的制度，加上長期冷處理，最後撐不下去，只能以「深造」作為退場理由；黨中央則在第一時間送上祝福，「順勢把事情圓掉」。

黃最後感嘆，李有宜雖曾被視為藍白合示範區的代表性人物，卻成了第一個在政黨布局中被消失的人，「諷刺意味濃厚」。她形容，此後，李有宜這位「沒人鳥的小咖」，如今像是「無名女屍」，被埋在政治洪流中。

李有宜 黃光芹 民眾黨

