快訊

唐玲挺過胃癌4期確診糖尿病！認這「飲料」連喝4年飆血糖

萊爾富員工名牌全面改綽號有1限制 網讚：有趣又有隱私

影／秋鬥喊「和統可能」 鄭麗文現身沉默

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，國民黨主席鄭麗文（中）上台發言。記者曾原信／攝影
秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，國民黨主席鄭麗文（中）上台發言。記者曾原信／攝影

一年一度秋鬥遊行下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，以反對軍購、兩岸和平、反戰等訴求為主軸，數百人遊行隊伍從立法院出發，行經台北車站後抵達凱達格蘭大道前，於凱道時國民黨主席鄭麗文現身聲援，不過相比遊行主辦方喊出和平統一、零軍購等等訴求，鄭麗文並未跟著呼喊口號

人民民主黨創辦人鄭村棋上台發言時，認為台灣應該要嘗試與中國大陸和平統一的可能性，並批評即便台灣加強軍購，依然打不過中國，不如考慮和平統一的可能性，但當鄭村棋發言完呼喊「軍購越多死得越快」等口號時，一旁的鄭麗文並未跟進。

鄭麗文發言時強調，不管政治光譜如何，都應該放下黨派，團結捍衛和平的價值，台灣一旦淪為戰場，什麼都是空談。

秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，遊行隊伍要求台灣不該軍購，反對戰爭。記者曾原信／攝影
秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，遊行隊伍要求台灣不該軍購，反對戰爭。記者曾原信／攝影
秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，遊行隊伍在凱道高舉賴清德「舔美賣台」標語，批評政府軍購政策。記者曾原信／攝影
秋鬥下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，遊行隊伍在凱道高舉賴清德「舔美賣台」標語，批評政府軍購政策。記者曾原信／攝影

鄭麗文 軍購 口號

延伸閱讀

影／鄭麗文出席國民黨北市黨慶 讚蔣萬安優越政績

北市議會國民黨拚2026年單獨過半 鄭麗文：不影響藍白合

批賴政府執政耍流氓、耍無賴 鄭麗文：把台灣交給國民黨 民眾才會安心

楊瓊瓔提前宣布「我準備好了」要選台中市長 原因有這些

相關新聞

北市議會國民黨拚2026年單獨過半 鄭麗文：不影響藍白合

國民黨喊出要在2026年選舉拚台北市議會單獨過半，外界分析恐影響民眾黨席次空間。國民黨主席鄭麗文今天表示，目前為止兩黨氣...

李有宜：現階段須專注博士學業 2026年選戰「也許還會再見」

民眾黨發言人李有宜今天宣布退黨，理由為需要全心專注博士班學業。針對外界相關質疑，李有宜受訪時表示，自己現在還有能力不足之...

盧秀燕挺過豬瘟醫師揭她下一步 斷言綠營在台中慘了恐不只輸掉2026

匯流新聞網今公布最新民調，2026年台中市長選舉，國民黨江啟臣領先民進黨何欣純，市長盧秀燕施政滿意度高。時事評論家、醫師...

石崇良憂陸配家人依親用健保影響公平 許宇甄批：為仕途製造兩岸對立

衛福部長石崇良近日指陸配入籍「6年改4年」恐影響健保公平正義，國民黨立委許宇甄批評，石崇良如此政治話根本是為仕途而製造兩...

批政府債留子孫換不了台海安全 鄭麗文聲援秋鬥：命沒了什麼都是假的

一年一度秋鬥遊行下午登場，國民黨主席鄭麗文今天也與會聲援表示，台灣經濟年年倒退，提供最多就業機會的傳產及服務業面臨寒冬，...

李有宜退民眾黨有內情？ 黃光芹：長期遭遇「冷暴力」

民眾黨發言人李有宜今日宣布退黨，理由是全力投入博士班學業。但消息一出，引發外界聯想是因黨內派系角力。資深媒體人黃光芹直言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。