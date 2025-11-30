影／秋鬥喊「和統可能」 鄭麗文現身沉默
一年一度秋鬥遊行下午登場，本次訴求「反Lie求真！反戰求生！」，以反對軍購、兩岸和平、反戰等訴求為主軸，數百人遊行隊伍從立法院出發，行經台北車站後抵達凱達格蘭大道前，於凱道時國民黨主席鄭麗文現身聲援，不過相比遊行主辦方喊出和平統一、零軍購等等訴求，鄭麗文並未跟著呼喊口號。
人民民主黨創辦人鄭村棋上台發言時，認為台灣應該要嘗試與中國大陸和平統一的可能性，並批評即便台灣加強軍購，依然打不過中國，不如考慮和平統一的可能性，但當鄭村棋發言完呼喊「軍購越多死得越快」等口號時，一旁的鄭麗文並未跟進。
鄭麗文發言時強調，不管政治光譜如何，都應該放下黨派，團結捍衛和平的價值，台灣一旦淪為戰場，什麼都是空談。
