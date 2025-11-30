綠提投票放2天假盼最快速度排審 藍敬表尊重

快訊

中央社／ 台北30日電
藍白擬推不在籍投票，綠提案選舉投票放2天假反制。示意圖／聯合報系資料照片
媒體報導，藍白擬推不在籍投票，綠提案選舉投票放2天假反制。國民黨發言人牛煦庭今天說，民進黨用不同思路與方式，看能否刺激投票率，敬表尊重；民進黨團幹事長鍾佳濱表示，草案是要讓選務更順利、減少爭議、降低成本，希望用最快速度在委員會排審。

自由時報今天報導，藍白擬推動「不在籍投票」專法，民進黨團質疑恐產生選務困難、中國滲透等風險，並提出「強化民主投票促進法草案」作為對案，選舉投票擬放2天假，明定投票日及前一日均應放假一天。

國民黨發言人、立委牛煦庭表示，任何法案的修正，各黨團都有各自立場以及處理政策的不同方法，不管是國民黨、民眾黨都會針對不在籍投票的修法版本，再做細緻的討論與整合，才會具體進到立法院內討論。

牛煦庭說，民進黨用不同思路、方式，看能否刺激投票率，當然敬表尊重，不管是誰的提案、版本，都會在立法院內的規矩下，經過意見整合的過程，由民主程序做出最後決斷。

民眾黨團總召黃國昌上午受訪時表示，國際上國內移轉投票早就成為常態，民進黨不要視為洪水猛獸。至於投票前是否要多放假一天，之前他在黨團協商時就曾說過，會用最開放的態度審慎討論，而民進黨這些手段，其實是害怕年輕人出來投票。

鍾佳濱向中央社記者表示，「年輕人放假不能出來投票嗎？這邏輯不通」，一般投票都在星期六，若投票前一天的星期五也放假，放3天假就更容易返鄉，怎麼會是阻礙年輕人投票。

鍾佳濱說，促進投票法草案完全是要讓選務更順利、減少爭議、降低成本的作法，藍白提的不在籍投票如果沒經過選務機關評估、設計，可能造成人民認為投票不公的情形更為嚴重；草案用黨團名義提案，就是希望用最快速度在委員會排審。

此外，民進黨發言人卓冠廷今天表示，針對國民黨主席鄭麗文質疑國防預算，以及民眾黨主席黃國昌影射選舉投票放2天假是阻擋不在籍投票一事，藍白不該在中國威脅持續升高之際，仍刻意扭曲國安與民主議題，讓台灣陷入內部對立。

