院版財劃法5優點 更均衡農工縣市、續助地方重大建設

行政院會20日通過院版財劃法修正草案，行政院發言人李慧芝指出，中央挹注地方達新台幣1.2兆元創新高，除具5大優點，在公式分配將更公平，兼顧農業、工業縣市與離島需求，也維護6都競爭力，並維持計畫型補助款整體規模，繼續支持地方軌道等重大建設。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源，藍白11月14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。行政院11月27日認為立法院會三讀修正通過的財劃法超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，有窒礙難行之處，因此決議提覆議案，呈請總統核可後，已送抵立院。

此外，行政院會11月20日通過院版財劃法修正草案，但尚未排入立法院院會議程。草案5項目標為國民生活品質更均衡、水平城鄉分配更公平、地方自治更強化、垂直錢權分配更合理，以及中央地方夥伴關係更提升。

根據政院整理的財劃法5大優點，首先，院版財劃法將挹注地方1兆2002億元，再創歷史新高，且為因應國家整體區域平衡發展，中央挹注地方的「垂直分配」3大財源，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助合計不低於民國114年。

第二，擴大統籌稅款，錢權合理回歸地方。修法後統籌稅款規模達8213億元，較114年度大幅增加3537億元。因統籌稅款已大幅增加，因此一般性補助款無須再編列增裕其財源，其中1080億元改回歸地方自辦事項，落實錢權相符原則。

第三，統籌稅款優先彌補基本財政收支差額，地方政府維持常態運作所需支出優先獲得滿足，確保地方財政立足點平等；且一般性補助款2501億元，其中教育、社福及基本設施3項設算維持1421億元，其餘1080億元納入基本財政需要額，以統籌稅款優先彌補。

第四，計畫型補助款扣除前瞻5期到期，維持2368億元補助規模，可繼續支持地方軌道等重大公共建設，在地方財源增加的同時，也讓中央政府有一定財政能力，做好跨域治理、系統性治水、福利政策及強化國防等工作。

第五，因現行財劃法被指水平城鄉分配不均，為讓水平分配更合理，院版草案將直轄市及縣市按同一公式分配，鄉、鎮與基本財政收支差額併入縣計算，不再區分本島及離島，也未對直轄市作加重分配等；也就是22縣市公式一致，也解決直轄市與縣市過往誰先分、誰後分的情形。

細部來看，現行財劃法分配指標及權重，被指偏重營業額及人口指標，擴大城鄉差距。院版草案則將人口與土地指標區分更細，像是對65歲以上老年與14歲以下人口加權1.2倍，以全面照顧國人；另為反映土地管理成本、事業污染影響、離島建設成本等，將農牧用地加權1.5倍、中高污染事業就業人口數加權1.2倍、離島土地面積及人口數加權2倍。

以此調整，16縣市整體獲配財源成長率達27.4%，將高於直轄市的15.2%。

行政院秘書長張惇涵先前指出，根據院版草案初步設算，台北市統籌稅款仍然是全國最高；新北市土地最大、人口最多，新北市3項補助款增加數是全國最高；桃園市為新興發展的國門之都，因此一般性補助款跟統籌款的成長幅度最高；台中市3項補助合計的增幅最高；台南市統籌分配稅款會比今年增加將近一倍；高雄市部分，3項合計的總額全台最高。