盧秀燕挺過豬瘟醫師揭她下一步 斷言綠營在台中慘了恐不只輸掉2026

匯流新聞網今公布最新民調，2026年台中市長選舉，國民黨江啟臣領先民進黨何欣純，市長盧秀燕施政滿意度高。時事評論家、醫師沈政男說，盧挺過豬瘟向2028大選邁進，更斷言2026由江啟臣拿下台中這一局，民進黨更因在台中的政治人物栽培青黃不接，執政恐遙遙無期，國民黨將在台中長期執政。

沈政男指出，最新民調顯示，台中市長盧秀燕的施政滿意度達62%，各界解讀她已度過非洲豬瘟台中防疫疏漏的風暴，也代表台中市府疫調並未太慢，廚餘蒸煮的管控才是爆發疫情主因，中央與地方都有責任，於是盧秀燕滿意度沒受到傷害。

泛綠陣營常困惑，盧秀燕的滿意度始終居高不下，不受各種負面新聞影響，尤其是綠營網路檯面人物，還在那邊繼續亂扯亂罵；實際上，是他們總用有色有光看台中市政，當然以為盧秀燕市長做得不好，但台中市民不是這樣想。

他進一步表示，盧秀燕度過了非洲豬瘟風暴，而在處理過程裡，彰顯了她體察民意並適切因應的政治天份，加上女性政治人物常見的耐心與柔軟，很快就把危機控制下來，等於向2028又邁進了一步

此外，該份民調也調查2026台中市長選舉，結果是江啟臣以43.9%支持度領先何欣純的25%，雙方差距近19%。而台中市政黨板塊，目前在六都裡是藍白領先綠營最多的地方，民進黨明年不可能贏得台中市長選舉，這一局是江啟臣的了。