北市議會國民黨拚2026年單獨過半 鄭麗文：不影響藍白合
國民黨喊出要在2026年選舉拚台北市議會單獨過半，外界分析恐影響民眾黨席次空間。國民黨主席鄭麗文今天表示，目前為止兩黨氣氛都很融洽，國民黨也還沒觸及縣市議員的提名，屆時也會尊重地方生態及黨團；無論如何，國民黨在台北市的議員席次當然要過半，這並不影響藍白合。
鄭麗文今天赴台北市議會出席台北市黨部舉行的黨慶活動，她接受媒體聯訪時表示，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感受到任何負面情緒，雙方也都非常有誠意，一切都是按部就班，國民黨在上周中常會正式通過了國民黨的縣市長提名特別辦法，還沒觸及市議員的提名；不過她也說，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。
由於不少想參與明年議員選舉的國民黨新人到場，外界也關注相關機制。鄭麗文回應，現在正在積極處理縣市長提名作業，接下來才會進到議員，不管是六都或一般縣市，相關提名都會非常尊重在地生態，以及在地的市議會黨團。
另外，有關民眾黨不分區立委麥玉珍爭取參選台中市長，是否會影響藍白合？鄭麗文也說，一切都按照制度，國民黨、民眾黨各有各黨內提名程序跟辦法，也有藍白協調平台，所以一定會尊重制度，整合在野力量提名出最適合人選，當然也會是各縣市最強、對市民最有福祉的人選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言