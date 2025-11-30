北市議會國民黨拚2026年單獨過半 鄭麗文：不影響藍白合

國民黨喊出要在2026年選舉拚台北市議會單獨過半，外界分析恐影響民眾黨席次空間。國民黨主席鄭麗文今天表示，目前為止兩黨氣氛都很融洽，國民黨也還沒觸及縣市議員的提名，屆時也會尊重地方生態及黨團；無論如何，國民黨在台北市的議員席次當然要過半，這並不影響藍白合。

鄭麗文今天赴台北市議會出席台北市黨部舉行的黨慶活動，她接受媒體聯訪時表示，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感受到任何負面情緒，雙方也都非常有誠意，一切都是按部就班，國民黨在上周中常會正式通過了國民黨的縣市長提名特別辦法，還沒觸及市議員的提名；不過她也說，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。

由於不少想參與明年議員選舉的國民黨新人到場，外界也關注相關機制。鄭麗文回應，現在正在積極處理縣市長提名作業，接下來才會進到議員，不管是六都或一般縣市，相關提名都會非常尊重在地生態，以及在地的市議會黨團。