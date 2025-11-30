快訊

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…真相曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

李有宜：現階段須專注博士學業 2026年選戰「也許還會再見」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
2024年總統及立委選舉期間，民眾黨總統參選人柯文哲（左）前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜，順勢宣傳自家立委參選人李有宜（右）。記者曾原信／攝影
2024年總統及立委選舉期間，民眾黨總統參選人柯文哲（左）前往新北市蘆洲湧蓮寺參拜，順勢宣傳自家立委參選人李有宜（右）。記者曾原信／攝影

民眾黨發言人李有宜今天宣布退黨，理由為需要全心專注博士班學業。針對外界相關質疑，李有宜受訪時表示，自己現在還有能力不足之處，需要趕快完成博士班學位，因此才會選擇退出民眾黨，包括2026年議員選舉，未來也不排除任何可能性，「希望大家等等，也許還會再相見」。

李有宜上午在臉書發文表示，「本人即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業」。民眾黨發言人張彤回應，民眾黨已經在第一時間表達關心，「祝福有宜早日完成學業」。

李有宜稍早受訪時說，如果要從事學術研究，需要全心全意、百分之百投入時間，她希望可以心無旁騖地完成學業，因此才會退出民眾黨及其黨職，現階段還有很多能力不足之處，需要趕快回到學校完成學位，「所以希望大家等等，未來也許還會再相見。」

媒體詢問，未來是否還會繼續經營地方，甚至在2026年投入議員選舉。李有宜則說，因為在地方還是有朋友，相關邀約還是願意參加，不過大部分的時間還是會在學校，至於未來不排除任何可能性，「但是我也必須說現階段，所有焦點都會放在學術上面。」

2024年，李有宜參選新北市第二選舉區（五股、蘆洲、三重16里）立委落敗，外界原先預估將持續挑戰2026年新北市議員，然而民眾黨立委黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸近期也積極耕耘，近日更在新北市三重掛上與黃國昌合體的「一個更好的新北」看板。由於民眾黨採取「一區一席」的提名策略，也形同在該區議員提名上演「雙姝對決」。

李有宜表示，她的退黨與此無關，這是經過深思熟慮後做出的決定，也因為現在已經不是民眾黨員，「對於民眾黨的事務，我就不再多做評論。」

媒體追問，民眾黨主席黃國昌、民眾黨前主席柯文哲是否有私下關心。李有宜僅說，民眾黨秘書長周榆修、黨內很多前輩長官都有特別致意，大多也都有慰留的意思，「但是我也有跟大家說，因為需要心無旁鶩地完成學業，所以就先暫時退出民眾黨。」

此外，民眾黨創黨元老朱蕙蓉今天也宣布退黨，李有宜聽聞後則表示，入黨跟退黨都是個人選擇，「至於誰想要入黨退黨，這個我就不便干涉。」

台灣民眾黨 李有宜

延伸閱讀

影／白委麥玉珍表態想選台中市長 江和樹勸「別鬧了」：首選是黃國昌

千顆高麗菜免費送 黃國昌親送給民眾「加菜」

綠黨團提案投票前一天也放假 黃國昌：阻礙年輕人投票才是目的

賴總統2條件願國情報告 黃國昌：若不應答「留總統府開記者會就好」

相關新聞

批賴政府執政耍流氓、耍無賴 鄭麗文：把台灣交給國民黨 民眾才會安心

中國國民黨主席鄭麗文今在基隆表示，基隆市民在兩次罷免，都用超高選票證明了不喜歡撕裂，不喜歡對立，「叫民進黨放手」，但賴清...

藍擬邀總統國情報告思考「多問多答」 綠營：依法合憲是底線

賴總統宣布提出1.25兆元國防特別預算，藍白擬提案邀總統赴立法院國情報告，國民黨團思考「多問多答」形式，也就是採類質詢形...

防大陸武統台灣！侯漢廷主張男女當2年兵 諷不敢做就是中共同路人

賴清德總統先前喊出中國要在2027年武統台灣引發熱議，北市議員侯漢廷也在臉書提出7項國防政策，更提出應該要全民皆兵，不論...

盧秀燕挺過豬瘟醫師揭她下一步 斷言綠營在台中慘了恐不只輸掉2026

匯流新聞網今公布最新民調，2026年台中市長選舉，國民黨江啟臣領先民進黨何欣純，市長盧秀燕施政滿意度高。時事評論家、醫師...

北市議會國民黨拚2026年單獨過半 鄭麗文：不影響藍白合

國民黨喊出要在2026年選舉拚台北市議會單獨過半，外界分析恐影響民眾黨席次空間。國民黨主席鄭麗文今天表示，目前為止兩黨氣...

退出民眾黨後仍可能再投入選戰？ 李有宜：未來不排除任何可能

民眾黨發言人李有宜今宣布請辭黨內發言人、財務監督委員職務，同時退出民眾黨，引發外界聯想是否與黨內布局、派系矛盾有關。李有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。