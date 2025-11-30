李有宜：現階段須專注博士學業 2026年選戰「也許還會再見」

民眾黨發言人李有宜今天宣布退黨，理由為需要全心專注博士班學業。針對外界相關質疑，李有宜受訪時表示，自己現在還有能力不足之處，需要趕快完成博士班學位，因此才會選擇退出民眾黨，包括2026年議員選舉，未來也不排除任何可能性，「希望大家等等，也許還會再相見」。

李有宜上午在臉書發文表示，「本人即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業」。民眾黨發言人張彤回應，民眾黨已經在第一時間表達關心，「祝福有宜早日完成學業」。

李有宜稍早受訪時說，如果要從事學術研究，需要全心全意、百分之百投入時間，她希望可以心無旁騖地完成學業，因此才會退出民眾黨及其黨職，現階段還有很多能力不足之處，需要趕快回到學校完成學位，「所以希望大家等等，未來也許還會再相見。」

媒體詢問，未來是否還會繼續經營地方，甚至在2026年投入議員選舉。李有宜則說，因為在地方還是有朋友，相關邀約還是願意參加，不過大部分的時間還是會在學校，至於未來不排除任何可能性，「但是我也必須說現階段，所有焦點都會放在學術上面。」

2024年，李有宜參選新北市第二選舉區（五股、蘆洲、三重16里）立委落敗，外界原先預估將持續挑戰2026年新北市議員，然而民眾黨立委黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸近期也積極耕耘，近日更在新北市三重掛上與黃國昌合體的「一個更好的新北」看板。由於民眾黨採取「一區一席」的提名策略，也形同在該區議員提名上演「雙姝對決」。

李有宜表示，她的退黨與此無關，這是經過深思熟慮後做出的決定，也因為現在已經不是民眾黨員，「對於民眾黨的事務，我就不再多做評論。」

媒體追問，民眾黨主席黃國昌、民眾黨前主席柯文哲是否有私下關心。李有宜僅說，民眾黨秘書長周榆修、黨內很多前輩長官都有特別致意，大多也都有慰留的意思，「但是我也有跟大家說，因為需要心無旁鶩地完成學業，所以就先暫時退出民眾黨。」

此外，民眾黨創黨元老朱蕙蓉今天也宣布退黨，李有宜聽聞後則表示，入黨跟退黨都是個人選擇，「至於誰想要入黨退黨，這個我就不便干涉。」