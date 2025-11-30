退出民眾黨後仍可能再投入選戰？ 李有宜：未來不排除任何可能

民眾黨發言人李有宜今宣布請辭黨內發言人、財務監督委員職務，同時退出民眾黨，引發外界聯想是否與黨內布局、派系矛盾有關。李有宜強調，決定完全出於學業壓力，並表示不排除未來任何可能性。

李有宜表示，她自2021年就讀台大博士班，如今已進入第4年，修業年限最多7年，「如果不專心搞不好會沒畢業，不太好」，因此決定暫時退出政治圈。「我如果要從事學術研究，需要百分之百投入，心無旁鶩，所以才退出黨務。」

至於外界關心她是否仍有意投入2026新北市議員選戰。李有宜說，現階段專注學業，若能提前畢業再看情況，但以目前狀況來說「應該是不太可能」。她補充，自己已非民眾黨黨員，「黨內的選舉制度、初選安排都不會多做評論」。

對於未來若再投入選戰，是否可能改披國民黨或其他政黨戰袍？李有宜並未把話說死。她表示，未來所有可能性都不排除，但當下完全沒有心力思考政治路線，「現階段我還不想想這麼多，先專注學業，把博士班念完最重要。」

外界猜測，民眾黨三蘆區主任周曉芸近日與黨主席黃國昌在三蘆區掛上聯合看板，被視為黨內力推參選的人選，擠壓李有宜布局，引發派系摩擦。李有宜對此否認，「沒有關係沒有關係，這是我深思熟慮的決定。」她也表示，今天發文後黨中央多位長官都有致電慰留，包含秘書長等人，「但我跟大家說我要心無旁騖做學業，所以還是決定退黨。」

對於部分「小草」湧入周曉芸臉書留言，批評黨內布局打壞基層期待，甚至指控「空降」，李有宜呼籲外界保持冷靜，「希望大家給所有有意參選的人一些空間和機會，我相信大家都會選得很好。」

對於民眾黨創黨元老朱蕙蓉轉發她的聲明並宣布退黨，是否反映黨內更深層矛盾？李有宜僅表示：「入黨或退黨都是個人的選擇，我不便干涉。」