快訊

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…真相曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

退出民眾黨後仍可能再投入選戰？ 李有宜：未來不排除任何可能

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨發言人李有宜（左）今宣布請辭黨內發言人、財務監督委員職務，同時退出民眾黨。本報資料照
民眾黨發言人李有宜（左）今宣布請辭黨內發言人、財務監督委員職務，同時退出民眾黨。本報資料照

民眾黨發言人李有宜今宣布請辭黨內發言人、財務監督委員職務，同時退出民眾黨，引發外界聯想是否與黨內布局、派系矛盾有關。李有宜強調，決定完全出於學業壓力，並表示不排除未來任何可能性。

李有宜表示，她自2021年就讀台大博士班，如今已進入第4年，修業年限最多7年，「如果不專心搞不好會沒畢業，不太好」，因此決定暫時退出政治圈。「我如果要從事學術研究，需要百分之百投入，心無旁鶩，所以才退出黨務。」

至於外界關心她是否仍有意投入2026新北市議員選戰。李有宜說，現階段專注學業，若能提前畢業再看情況，但以目前狀況來說「應該是不太可能」。她補充，自己已非民眾黨黨員，「黨內的選舉制度、初選安排都不會多做評論」。

對於未來若再投入選戰，是否可能改披國民黨或其他政黨戰袍？李有宜並未把話說死。她表示，未來所有可能性都不排除，但當下完全沒有心力思考政治路線，「現階段我還不想想這麼多，先專注學業，把博士班念完最重要。」

外界猜測，民眾黨三蘆區主任周曉芸近日與黨主席黃國昌在三蘆區掛上聯合看板，被視為黨內力推參選的人選，擠壓李有宜布局，引發派系摩擦。李有宜對此否認，「沒有關係沒有關係，這是我深思熟慮的決定。」她也表示，今天發文後黨中央多位長官都有致電慰留，包含秘書長等人，「但我跟大家說我要心無旁騖做學業，所以還是決定退黨。」

對於部分「小草」湧入周曉芸臉書留言，批評黨內布局打壞基層期待，甚至指控「空降」，李有宜呼籲外界保持冷靜，「希望大家給所有有意參選的人一些空間和機會，我相信大家都會選得很好。」

對於民眾黨創黨元老朱蕙蓉轉發她的聲明並宣布退黨，是否反映黨內更深層矛盾？李有宜僅表示：「入黨或退黨都是個人的選擇，我不便干涉。」

李有宜 民眾黨

延伸閱讀

彰基院慶運動會如縣長選戰舞台 藍綠齊聚搶曝光

2026選戰若台北市藍白合 戴錫欽：蔣萬安須思考為白營站台

民眾黨發言人退黨 李有宜否認遭勸退「不想博班7年沒畢業」

麥玉珍爭取參選台中市長 民眾黨中市黨部：早提報沒合適人選

相關新聞

批賴政府執政耍流氓、耍無賴 鄭麗文：把台灣交給國民黨 民眾才會安心

中國國民黨主席鄭麗文今在基隆表示，基隆市民在兩次罷免，都用超高選票證明了不喜歡撕裂，不喜歡對立，「叫民進黨放手」，但賴清...

藍擬邀總統國情報告思考「多問多答」 綠營：依法合憲是底線

賴總統宣布提出1.25兆元國防特別預算，藍白擬提案邀總統赴立法院國情報告，國民黨團思考「多問多答」形式，也就是採類質詢形...

防大陸武統台灣！侯漢廷主張男女當2年兵 諷不敢做就是中共同路人

賴清德總統先前喊出中國要在2027年武統台灣引發熱議，北市議員侯漢廷也在臉書提出7項國防政策，更提出應該要全民皆兵，不論...

盧秀燕挺過豬瘟醫師揭她下一步 斷言綠營在台中慘了恐不只輸掉2026

匯流新聞網今公布最新民調，2026年台中市長選舉，國民黨江啟臣領先民進黨何欣純，市長盧秀燕施政滿意度高。時事評論家、醫師...

北市議會國民黨拚2026年單獨過半 鄭麗文：不影響藍白合

國民黨喊出要在2026年選舉拚台北市議會單獨過半，外界分析恐影響民眾黨席次空間。國民黨主席鄭麗文今天表示，目前為止兩黨氣...

退出民眾黨後仍可能再投入選戰？ 李有宜：未來不排除任何可能

民眾黨發言人李有宜今宣布請辭黨內發言人、財務監督委員職務，同時退出民眾黨，引發外界聯想是否與黨內布局、派系矛盾有關。李有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。