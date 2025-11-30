賴清德引用這家廣告詞宣示 將由此下手台灣至少獲3個諾貝爾獎

總統賴清德今天到雲林主持台大醫院動土，致詞時說要告訴大家一件很重要的事，他巧妙引用一家食品廣告詞「為什麼我們家沒有豐年果糖？」，強調台灣1949年至今隔約40年，僅有兩名諾貝爾得主，目前正與台大合作推一項計畫，邀請31位諾貝爾得主來台交流，以30年為一世代，期待在下一世代至少能得到3個諾貝爾獎。

總統賴清德今天上午主持台大雲林分院虎尾院區二期擴建工程，除對台大虎尾院區2期工程的期許和肯定，並感謝各方努力共同促成台大立足雲林，帶來醫療發展和便利，他話鋒一轉說要告訴大家一件重要的事。

他透露，目前正和台大校長陳文章推動「台灣橋樑計畫」，從今年開始到明年將邀31位各國的諾貝爾獎得主來台，將以公開演講、小型討論等多元形式，進行國際學術交流，並直接和學生及研究者教授互動。

賴總統強調，這個計畫對台灣研究有很大幫忙，是台灣得到諾貝爾獎的臨門一腳，對我國意義重大，所以不能辜負陳校長美意，若以30年為一個世代，希望30年內台灣至少要在醫學、物理、化學等3領域拿到3個諾貝爾獎。

他說，現今全世界都在看台灣；很多國際友人常提到台灣並肯定台灣的科技和研究實力。台灣的學術研究表現優秀，經常發表在世界一流期刊，有許多跨時代、極具突破性的成果。

「為什麼我們家沒有豐年果糖？」，賴清德進一步引用一家食品的經典廣告詞強調，國家要有願景，所以「我們不只要有豐年果糖，更要有諾貝爾獎」，他說，國人的努力為何總是差那麼一點點，還是沒能獲得諾貝爾，所以這種成就不能急，也不能靠強求，更不是花錢買到的，需要水到渠成，因此，要從教育著手，由政府投入資源，打造更強的研究環境、培育更好的人才，讓台灣站上世界舞台。

台灣共只有2位諾貝爾獎得主，一位是1976年物理獎丁肇中及1986年化學獎李遠哲。