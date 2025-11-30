快訊

民眾黨發言人退黨 李有宜否認遭勸退「不想博班7年沒畢業」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨發言人李有宜（中）宣布退黨，強調要以完成博班學業為優先。圖／取自李有宜臉書
民眾黨發言人李有宜宣布退黨、請辭黨職，引發外界關注她是否受黨內提名布局影響。李今受訪時強調，決定離開政治圈，單純是因博士學業已進入關鍵期，若再無法全力投入，恐面臨「來不及畢業」的現實壓力。

李有宜坦言，近期向台大教授與多名師長討論後，發現自己博士班僅剩「2年多」期限，按照規定7年須完成，「老師說如果再不專心，搞不好會沒畢業，這樣其實不太好」，因此決定暫時離開政治舞台，全心投入論文與研究。

至於外界盛傳她受到黨內人事布局排擠，甚至遭勸退，李有宜再度否認：「真的沒有，是我自己想專注在學業。」她表示，未來若有機會，仍期待回到公共事務領域，但現階段的首要任務就是把學位完成。

是否可能在明年投入三重、蘆洲的市議員選戰？李有宜說，依目前進度，「應該不太可能」，一切以畢業為優先，「我現在完全沒辦法預測那時的狀態，只想先把學業弄好。」

對於深耕地方2年後突然告退，是否擔憂支持者失望？李有宜認為，基層最看重的是「民眾黨的招牌」是否仍在，「只要黨中央在三重、蘆洲推出優秀候選人，地方力量還是能凝聚起來。」她也強調，不管是否重返選戰，未來仍會關心三重、蘆洲地方議題，「有機會還是會繼續服務鄉親。」

李有宜 三重 民眾黨

