快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

陳明祺：NGO是推動外交最佳夥伴 在各領域為台發聲

中央社／ 台北30日電

外交部「NGO國際事務人才培訓班」講座首度在北美館登場，外交部政務次長陳明祺於開幕式表示，NGO展現「Taiwan CanHelp」精神，也是政府推動外交工作的最佳夥伴，期盼NGO持續在各領域為台灣發聲。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部2025年「NGO國際事務人才培訓班」系列講座於29日至30日在台北市立美術館開場，由陳明祺主持開幕式，包括無任所大使吳運東及台灣永續能源研究基金會董事長簡又新等國內重要非政府組織（NGO）領袖、智庫代表，以及NGO夥伴與青年學子約200人參加。

陳明祺致詞表示，台灣NGO長年與國際非政府組織合作，在公衛醫療、人道援助、環境保護、文化交流與永續發展等領域，共同促進全球發展與人類福祉，是推動台灣國際參與的重要助力。NGO靈活與即時的行動力，充分展現「Taiwan Can Help」的精神與「Team Taiwan」的價值。

陳明祺指出，外交部長林佳龍就任後大力推動「總合外交」，強調跨部會協作、公私協力及全社會參與，並期許「人人都是外交官」，共同擴展台灣國際空間。台灣蓬勃發展的民間團體正是政府攜手促進國家整體外交工作的最佳夥伴，期盼NGO能持續在各領域為台灣發聲。

外交部說明，今年培訓班以「總合外交政策下我國NGO國際參與成果與展望」為主題，分別在台北、宜蘭及嘉義舉辦3場。台北場除由外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋分享政府如何攜手NGO推動總合外交外，並邀請包括台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、台灣世界展望會會長李紹齡、台灣好鄰居協會秘書長楊國正、愛女孩國際關懷協會理事長劉兆雯、國際合作發展基金會副秘書長謝佩芬、台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉、台灣女醫師協會理事長高淑芬等NGO領袖分享醫衛外交與人道援助等議題的台灣經驗。

此外，台北市立美術館館長駱麗真講授如何透過文化藝術推動城市外交，知名網紅「敏迪選讀」主編敏迪也傳授閱讀國際新聞、增廣國際見聞的秘訣。

台北場結束後，宜蘭場將於12月13至14日在蘭陽博物館接續登場，嘉義場12月27至28日將在國立故宮博物院南部院區舉行，NGO夥伴及青年領袖可至外交部「NGO雙語網站」免費報名參加。

外交部 永續 美術館

延伸閱讀

陳明祺：期盼台加成為通訊及能源韌性重要合作夥伴

哥倫比亞以一中原則否認在台設處 外交部呼籲：勿附和中國主張

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部：人已在杜拜警局

國人阿布達比機場遭警登機拘捕 外交部：正釐清案情並提供後續協助

相關新聞

批賴政府執政耍流氓、耍無賴 鄭麗文：把台灣交給國民黨 民眾才會安心

中國國民黨主席鄭麗文今在基隆表示，基隆市民在兩次罷免，都用超高選票證明了不喜歡撕裂，不喜歡對立，「叫民進黨放手」，但賴清...

藍擬邀總統國情報告思考「多問多答」 綠營：依法合憲是底線

賴總統宣布提出1.25兆元國防特別預算，藍白擬提案邀總統赴立法院國情報告，國民黨團思考「多問多答」形式，也就是採類質詢形...

防大陸武統台灣！侯漢廷主張男女當2年兵 諷不敢做就是中共同路人

賴清德總統先前喊出中國要在2027年武統台灣引發熱議，北市議員侯漢廷也在臉書提出7項國防政策，更提出應該要全民皆兵，不論...

林沛祥：131年前國民黨成立反抗暴政 131年後又對抗剝奪人民的執政黨

中國國民黨基隆市黨部主委、立委林沛祥今天說，131年前成立國民黨是為了反抗不照顧民生，只照顧私利的政府。很可惜131年後...

鄭主席兩岸牌衝擊2026？藍戰將備妥「生存之道」

國民黨主席鄭麗文近日頻南下參加各地黨慶活動，她的敢言獲得藍營支持者青睞，卻也讓有意參與明年選舉的藍營選將們憂心，特別是在兩岸路線的主張會不會「自帶衝擊波」，有人暗中觀察保持微妙距離，也有人點出，若鄭麗文參加明年舉行的國共論壇，將會是檢驗點。

賴清德10天內二度南下雲林 劉建國爭取台積電進駐總統當場回應

各黨積極布局2026縣市長選舉，國民黨立委張嘉郡已表態爭取國民黨提名參選雲林縣長，綠營則以黨籍立委劉建國呼聲最高，但黨內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。