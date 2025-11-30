陳明祺：NGO是推動外交最佳夥伴 在各領域為台發聲

外交部「NGO國際事務人才培訓班」講座首度在北美館登場，外交部政務次長陳明祺於開幕式表示，NGO展現「Taiwan CanHelp」精神，也是政府推動外交工作的最佳夥伴，期盼NGO持續在各領域為台灣發聲。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部2025年「NGO國際事務人才培訓班」系列講座於29日至30日在台北市立美術館開場，由陳明祺主持開幕式，包括無任所大使吳運東及台灣永續能源研究基金會董事長簡又新等國內重要非政府組織（NGO）領袖、智庫代表，以及NGO夥伴與青年學子約200人參加。

陳明祺致詞表示，台灣NGO長年與國際非政府組織合作，在公衛醫療、人道援助、環境保護、文化交流與永續發展等領域，共同促進全球發展與人類福祉，是推動台灣國際參與的重要助力。NGO靈活與即時的行動力，充分展現「Taiwan Can Help」的精神與「Team Taiwan」的價值。

陳明祺指出，外交部長林佳龍就任後大力推動「總合外交」，強調跨部會協作、公私協力及全社會參與，並期許「人人都是外交官」，共同擴展台灣國際空間。台灣蓬勃發展的民間團體正是政府攜手促進國家整體外交工作的最佳夥伴，期盼NGO能持續在各領域為台灣發聲。

外交部說明，今年培訓班以「總合外交政策下我國NGO國際參與成果與展望」為主題，分別在台北、宜蘭及嘉義舉辦3場。台北場除由外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋分享政府如何攜手NGO推動總合外交外，並邀請包括台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、台灣世界展望會會長李紹齡、台灣好鄰居協會秘書長楊國正、愛女孩國際關懷協會理事長劉兆雯、國際合作發展基金會副秘書長謝佩芬、台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉、台灣女醫師協會理事長高淑芬等NGO領袖分享醫衛外交與人道援助等議題的台灣經驗。

此外，台北市立美術館館長駱麗真講授如何透過文化藝術推動城市外交，知名網紅「敏迪選讀」主編敏迪也傳授閱讀國際新聞、增廣國際見聞的秘訣。

台北場結束後，宜蘭場將於12月13至14日在蘭陽博物館接續登場，嘉義場12月27至28日將在國立故宮博物院南部院區舉行，NGO夥伴及青年領袖可至外交部「NGO雙語網站」免費報名參加。