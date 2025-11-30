林沛祥：131年前國民黨成立反抗暴政 131年後又對抗剝奪人民的執政黨

中國國民黨基隆市黨部主委、立委林沛祥今天說，131年前成立國民黨是為了反抗不照顧民生，只照顧私利的政府。很可惜131年後再次看到，民進黨政府不顧民生，只顧撕裂族群；不顧安危，只顧謀取政治紅利，籲請民眾支持國民黨。

國民黨基隆市黨部今辦131周年黨慶活動，黨主席鄭麗文和副主席兼秘書長李乾龍連袂參加，並為明年基隆市長、市議員選戰拉抬聲勢，最後和出席人士一起唱生日快樂歌，一起切蛋糕，祝國民黨生日快樂。

林沛祥說，全世界131歲政黨真的沒幾個，131年前國民黨成立，是為了反抗暴政，是為了反抗政府不照顧民生，只照顧自己，只照顧私利。很可惜131年後，再次看到另外一個政府，不顧民生，只顧撕裂族群；不顧大家的安危，只顧謀取自己的政治紅利，就是現在的民進黨。

林沛祥表示，現在看到的民進黨，想盡辦法窮台賣台，想盡辦法把國人辛苦工作得來的成果，一股腦兒的往外送。想盡辦法用恐嚇，用販賣恐懼，對全民做出直接的剝奪。

林沛祥說，民進黨政府有錢買1.2兆元的武器，有錢花2.2兆元去向美國買不會到位的武器，卻說沒錢多加400億元為軍人加薪。