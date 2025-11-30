聖文森新總理就職 外交部：大使已親自且直接祝賀

外交部今天表示，友邦聖文森大選結果出爐後，駐聖國大使范惠君已於第一時間代表台灣政府與人民，親自且直接祝賀新總理佛萊代，並轉致總統賴清德賀忱，台灣將與新政府緊密協作。

路透社報導，聖文森及格瑞那丁28日舉行新總理就職典禮，這是聖文森24年來首次更換總理。新民主黨的佛萊代（Godwin Friday）在大選中擊敗聯合勞工黨的龔薩福。

外交部下午回覆中央社提問表示，大選結果出爐後，駐聖國大使范惠君已於第一時間代表台灣政府與人民親自且直接祝賀佛萊代，也向國會議員當選人表達誠摯祝賀，並同時轉致總統賴清德賀忱，佛萊代表示感謝並請范惠君向賴總統轉達謝意。

外交部強調，台灣與聖國建交44年來，兩國邦誼素來篤睦，台灣大使館與聖國朝野各界人士也都保持良好互動與友誼。台聖兩國在農業、糧食安全、基礎建設、醫療衛生、資通訊科技及婦女賦權等領域合作成果豐碩，深受聖國朝野肯定，未來也會在既有成果基礎上與新政府緊密協作，深化雙邊關係。