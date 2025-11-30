批賴政府執政耍流氓、耍無賴 鄭麗文：把台灣交給國民黨 民眾才會安心

中國國民黨主席鄭麗文今在基隆表示，基隆市民在兩次罷免，都用超高選票證明了不喜歡撕裂，不喜歡對立，「叫民進黨放手」，但賴清德總統真的很固執，中央政府也不把三讀通過的法律放在眼裡，只有把台灣交給中國國民黨，大家才會安心。

中國國民黨基隆市黨部今辦131周年黨慶活動，鄭麗文和副主席兼秘書長李乾龍連袂到市黨部參加，頒發市黨部主委聘書給立委林沛祥，並表揚滿40至70年黨領的黨員，最後和大家一起唱生日快樂歌，一起切蛋糕，祝國民黨生日快樂。

鄭麗文說，基隆經過市長和立委兩次罷免的洗禮，真的有夠累。謝國樑剛黨選，就面對來自民進黨，來自罷免團體的刁難抹黑。接下來搞全台灣大罷免，基隆也不放過。但是兩次的罷免，基隆市民都用超高選票，證明了民眾不喜歡撕裂，不喜歡對立，叫民進黨放手。

鄭麗文表示，謝國樑和林沛祥真的很辛苦，今天打敗民進黨的無理取鬧，打敗民進黨的仇恨對立，是所有基隆市民的善良跟正直。 因為基隆人希望政治人物好好做事，希望政治人物把心思都放在為民服務上面。民眾不喜歡惡鬥，不喜歡每天搞鬥爭。民眾喜歡看到市長每天搞建設、搞服務，希望看到立委爭取地方更多的福利跟建設，

鄭麗文說，非常遺憾也非常可惜，在大罷免失敗之後，賴清德總統並沒有改變路線，改變思維，「他真的很固執」，所以先前不放過國會，現在不放過地方政府。

她說，財劃法是立法院三讀通過的法律，以前賴在當台南市長的時候，也要爭取地方政府更多的錢，因為這就是民主最重要的精神，落實地方自治。最了解地方的需要，最了解人民的心聲，所以要把更多的預算交給地方政府。

鄭麗文指出，法律通過了以後，賴政府竟然可以藐視國會多數，破壞民主制度，「錢不要給你就是不要給你」，那是地方建設，那是地方政府要拿來照顧弱勢，「結果你看，不給錢就是不給錢」。

鄭麗文說，在國民黨立法院黨團努力之下，要照顧職業軍人，要提升軍人的待遇，不然沒人要去當兵。立法院三讀通過的法律，可以耍流氓嗎？可以耍無賴嗎？但行政院完全沒有放在眼裡，「不編預算就是不編預算」。

她表示，如果沒有辦法給職業軍人合理待遇，沒有辦法給職業軍人應有的尊嚴，告訴民眾要保衛台灣，要支持國防，「萊爾校長就是萊爾校長，他說的話是誰要相信，就是信不得。」

鄭麗文表示，他要代表中國國民黨感謝基隆市民的善良，感謝市民的正直，感謝市民在兩次大罷免挺身而出，票開下去一次比一次還高，真的希望民進黨可以看一下基隆兩次罷免的投票結果。