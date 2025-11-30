快訊

賴清德10天內二度南下雲林 劉建國爭取台積電進駐總統當場回應

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
賴清德總統（右一）今南下雲林褒忠聚保宮贈匾「百禱百應」，這是他10天內二度南下雲林，立委劉建國（右二）及前立委、中央畜產會董事長蘇治芬（左二）、民進黨徐國勇（左一）及多位黨公職都到場陪同。記者陳雅玲／攝影
賴清德總統（右一）今南下雲林褒忠聚保宮贈匾「百禱百應」，這是他10天內二度南下雲林，立委劉建國（右二）及前立委、中央畜產會董事長蘇治芬（左二）、民進黨徐國勇（左一）及多位黨公職都到場陪同。記者陳雅玲／攝影

各黨積極布局2026縣市長選舉，國民黨立委張嘉郡已表態爭取國民黨提名參選雲林縣長，綠營則以黨籍立委劉建國呼聲最高，但黨內提名懸而未決，基層憂心有變數，賴清德總統10天內二度南下雲林贈匾，劉建國當面向總統請命將褒忠產業園區打造為大南方新矽谷、爭取台積電進駐，總統當場應允推動，黨內人士認為，提名作業應塵埃落地。

賴清德總統今南下雲林褒忠聚保宮贈匾「百禱百應」，這是他10天內二度南下雲林，上次劉建國因立院黨團甲級動員未現身陪同，今天不只人到了，前立委、中央畜產會董事長蘇治芬、民進黨秘書長徐國勇及多位黨公職都到場陪同，頗有展現團結之意。

劉建國當面向總統請命，指行政院核定的褒忠產業園區已進入環評，因交通便利、腹地寬廣，盼總統協助，將褒忠產業園區打造為大南方新矽谷，爭取台積電設廠。總統當場回應，既然地方有共識，那大家就共同來推動。

賴清德總統致詞時讚許劉建國、蘇治芬為地方爭取建設，並說褒忠人很團結，且「褒忠鄉」名字取得很好，台灣特別是在面對中國威脅時，更要強調對台灣的忠誠、對國家的忠心，只要台灣團結就一定會越來越好。

針對總統10天內二度南下雲林，且今地方黨公職多數都到場，黨內人士認為，提名作業應該差不多了，應已塵埃落定。

各黨積極布局2026縣市長選舉，雲林縣長選舉綠營以黨籍立委劉建國（左）呼聲最高，但黨內提名懸而未決，基層憂心有變數，賴清德總統（右）今南下雲林贈匾，地方基層認為提名一事應已塵埃落定。記者陳雅玲／攝影
各黨積極布局2026縣市長選舉，雲林縣長選舉綠營以黨籍立委劉建國（左）呼聲最高，但黨內提名懸而未決，基層憂心有變數，賴清德總統（右）今南下雲林贈匾，地方基層認為提名一事應已塵埃落定。記者陳雅玲／攝影
賴清德總統（左四）今南下雲林褒忠聚保宮贈匾「百禱百應」，這是他10天內二度南下雲林，立委劉建國（左三）及前立委、中央畜產會董事長蘇治芬（左二）、民進黨徐國勇（左一）及多位黨公職都到場陪同。記者陳雅玲／攝影
賴清德總統（左四）今南下雲林褒忠聚保宮贈匾「百禱百應」，這是他10天內二度南下雲林，立委劉建國（左三）及前立委、中央畜產會董事長蘇治芬（左二）、民進黨徐國勇（左一）及多位黨公職都到場陪同。記者陳雅玲／攝影
賴清德總統今南下雲林褒忠聚保宮贈匾「百禱百應」。記者陳雅玲／攝影
賴清德總統今南下雲林褒忠聚保宮贈匾「百禱百應」。記者陳雅玲／攝影

