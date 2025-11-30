藍擬邀總統國情報告思考「多問多答」 綠營：依法合憲是底線

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統日前提出1.25兆元國防特別預算，在野擬邀國情報告。圖／聯合報系資料照片

賴總統宣布提出1.25兆元國防特別預算，藍白擬提案邀總統赴立法院國情報告，國民黨團思考「多問多答」形式，也就是採類質詢形式，綠營則定調要「依法合憲」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱說明，憲法僅規範行政院能接受立法院質詢，若在野黨希望透過安排達到實質質詢效果，此舉恐侵犯行政院權利。

賴政府拋兆元特別預算，引發討論，國民黨立院黨團拋出邀賴總統到立法院做國情報告的主張，民眾黨團稱，如果民進黨不阻擋會列為考慮，綠營表示樂見其成，但強調立法院處理必須合法合憲。

據了解，國民黨團對於國情報告究竟要以怎樣形式還未有共識，礙於民進黨過去釋憲，「即問即答」可能性低，但又不可能只讓賴總統作秀完就走，所以還在形成共識，有些立委認為可「多問多答」，幾個立委一次問，總統一次分別回答，預定本周二（12月2日）召開黨團大會時會進行討論，原則上不接受「統問統答」。。

鍾佳濱指出，立法院職權行使法很清楚，憲法規定行政院向立法院負責，只有行政院能接受立法院質詢，其他憲政機關並沒有接受立法院質詢的義務，但總統報告完後，可就立委不明白之處再做說明。

鍾佳濱以過往擔任國大代表經驗為例，指時任總統李登輝至國民大會國情報告時，是在報告完後聽取代表意見，再重做說明或以書面回應；總統原則上不接受立委質詢，但總統能有表達空間，無論綜合答覆或書面回覆都是形式之一。

鍾表示，大法官釋憲時清楚排除立委質詢權的行使，在野黨希望透過一些安排達到實質質詢效果，這能夠理解，但他個人認為這有違憲之虞，也侵犯行政權；因為憲法運作機制就是如此，並非總統不想答，總統若與國會詢答，將侵犯行政院權利，總統也已表達將在「合憲依法」下進行國情報告。

行政院 立法院職權行使法 國情報告 賴清德

