國民黨團邀賴總統國情報告也思考「多問多答」 12月2日討論

在野黨擬邀賴清德總統赴立院國情報告，不過細節仍在討論中，藍白立委都強調要「一問一答」，不過近來猛遭民進黨立委打「違憲」，因此也思考「多問多答」的空間，讓多位立委一次問、總統再一次分別回答；國民黨立法院黨團究竟是否提案或採哪個方案，將於本周二（12月2日）黨團大會決定。

在野黨擬邀賴清德總統赴立法院，針對1.25兆元國防特別預算進行國情報告。賴總統昨表示，若朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並爭取國會支持。

國民黨團總召傅崐萁表示，賴總統若只是講完就走，那就跟在總統府開記者會沒什麼兩樣，所以一定是「一問一答」；國民黨團首席副書記長林沛祥也說，本州二黨團大會將有所決定，若要提案一定要「即問即答」，不可能讓賴清德來作秀。

不過據了解，國民黨團對於國情報告究竟要以怎樣形式還未有共識，礙於民進黨過去釋憲，「即問即答」可能性低，但又不可能只讓賴總統作秀完就走，所以還在形成共識，有些立委認為可「多問多答」，幾個立委一次問，總統一次分別回答。

立院黨務人士分析，最理想狀態當然是「即問即答」，馬上即席問答；「一問一答」比較像是有先預設立場來回答，不見得能得到正面回覆；「多問多答」也是同樣概念，但由多位立委詢問，總統分別再來回答；最不理想當然是「統問統答」，統一一個答案，一次回應立委問題，有點類似過去前總統李登輝於國民大會國情報告予「綜合回覆」。

一名不具名國民黨立委透露，就怕民進黨又出招擋「一問一答」，因此也思考「多問多答」方式，最怕就是大家怕麻煩，乾脆都不提，那就比較可惜，總之一切還是要靜待周二黨團大會，屆時才會知道黨團要不要提案、怎麼提案。