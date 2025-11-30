快訊

高雄市長初選／阿扁及蘇貞昌聯手加持 邱議瑩首場鳳山造勢會將登場

想讓馬鈴薯泥更綿密？別用水煮改加這1物更絲滑：質地是關鍵

持續對日施壓 12月大陸飛日本航班900餘班確定取消

防大陸武統台灣！侯漢廷主張男女當2年兵 諷不敢做就是中共同路人

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
侯漢廷指出，要備戰、增加實力的邏輯，誰反對誰才是弱化國防、誰才是中共同路人。記者余承翰／攝影
侯漢廷指出，要備戰、增加實力的邏輯，誰反對誰才是弱化國防、誰才是中共同路人。記者余承翰／攝影

賴清德總統先前喊出中國要在2027年武統台灣引發熱議，北市議員侯漢廷也在臉書提出7項國防政策，更提出應該要全民皆兵，不論男女都要服2年兵役，預防可能發生戰爭等，「誰不做誰就是中共同路人」，但他諷刺民進黨一定不會埋單，「因為發現認真做就沒票了」。

侯漢廷首先主張，應立即啟動全台每年兩次、停班停課的大型逃生避難演習，讓民眾清楚了解如何前往避難室、該執行何種任務，以及由誰負責組織和指揮領導。

侯漢廷呼籲，賴清德總統也應即刻下令2026年起，兵役延長至2年，教召改為每人一年一召，服役年齡與時間皆延長、且所有性別皆須服役、全民皆兵，役男女明年起禁止出境，慎防逃兵。

侯漢廷也搬出「民防法」指出，百人以上公司大樓學校，須組防護團，協助執行軍事勤務，現在必須依法行政，強迫要求一年至少需模擬一次，教導如何執行軍事勤務，而軍事預算要增加，必須提高所得稅，全民增加稅收支應國防支出，刪減淘汰不必要社會福利，充實國防，先從刪減政務人員薪水開始。

他更諷刺，強烈反對國民黨嚴審預算，「怎麼可以質疑美國？何必被民進黨扣中共同路人帽子？」他強調做好這幾點，才是認真備戰，上面什麼都不做，就發一本小橘書，「才是弱化國防好嗎？」要備戰、增加實力的邏輯，誰反對誰才是弱化國防、誰才是中共同路人。

賴清德總統先前喊出中國要在2027年武統台灣引發熱議，北市議員侯漢廷也在臉書提出7項國防政策，預防可能發生戰爭等。圖／取自侯漢廷臉書
賴清德總統先前喊出中國要在2027年武統台灣引發熱議，北市議員侯漢廷也在臉書提出7項國防政策，預防可能發生戰爭等。圖／取自侯漢廷臉書

