防大陸武統台灣！侯漢廷主張男女當2年兵 諷不敢做就是中共同路人

賴清德總統先前喊出中國要在2027年武統台灣引發熱議，北市議員侯漢廷也在臉書提出7項國防政策，更提出應該要全民皆兵，不論男女都要服2年兵役，預防可能發生戰爭等，「誰不做誰就是中共同路人」，但他諷刺民進黨一定不會埋單，「因為發現認真做就沒票了」。

侯漢廷首先主張，應立即啟動全台每年兩次、停班停課的大型逃生避難演習，讓民眾清楚了解如何前往避難室、該執行何種任務，以及由誰負責組織和指揮領導。

侯漢廷呼籲，賴清德總統也應即刻下令2026年起，兵役延長至2年，教召改為每人一年一召，服役年齡與時間皆延長、且所有性別皆須服役、全民皆兵，役男女明年起禁止出境，慎防逃兵。

侯漢廷也搬出「民防法」指出，百人以上公司大樓學校，須組防護團，協助執行軍事勤務，現在必須依法行政，強迫要求一年至少需模擬一次，教導如何執行軍事勤務，而軍事預算要增加，必須提高所得稅，全民增加稅收支應國防支出，刪減淘汰不必要社會福利，充實國防，先從刪減政務人員薪水開始。