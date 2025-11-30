中研院院長遴選 重量級人士：沒意外的話「是他」出線

中央研究院院長廖俊智任期將於明年6月屆滿，中研院已啟動第13任院長遴選作業，表定12月13日評議會將開會投票選出院長排序推薦名單。一位國家級研究單位的重量級人士指出，沒有意外的話，將是前副總統陳建仁出線，不論資歷以及專業研究背景、學術專長、公衛政策推動都相當優秀。

陳建仁的專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生、預防醫學，曾任行政院衛生署署長、國科會主委及副總統等要職。尤其，在抗SARS疫情、推動國家科研及防疫體系方面貢獻卓著，47歲時成為最年輕的中研院院士，亦獲得美國國家科學院海外院士等眾多學術榮譽。

這位不具名的人士表示，前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟、中研院院士朱敬一以及一位工程科學組院士的學經歷背景都很優秀，但是專長領域不同，無法比較。不過根據過去擔任遴選委員的經驗，前副總統陳建仁的呼聲最高，沒有意外的話，應該是下一任中研院院長。

另外，前副總統陳建仁具有深厚的科學資歷，政治歷練豐富，以公共衛生與流行病學專長跨足政界，致力提升台灣的衛生防疫能力及醫療品質。若順利上任後，與產官學研各界的溝通無礙，可相互交流激發創新思維，各界對他有許多期待與祝福。