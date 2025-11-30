短評／三場硬仗從危機到壓力測試 盧秀燕未來一年考驗

2025年對台中市府而言，是一連串突如其來的壓力測試：七期百貨氣爆、關稅調整衝擊外銷產業、非洲豬瘟疫情突襲。這三場不同性質的危機，時間緊湊、外界高度關注，也直接牽動台中經濟、食品安全與產業信心。三件事件橫跨公共安全、國際經貿與防疫體系，考驗的是行政應變能力與市長盧秀燕承擔政治風險的能力。

綜觀這一年，市府團隊有表現，也有缺失，但危機處理的結果確實影響民意評價。若說2025是壓力測試，接下來的一年，則是盧秀燕能否維持「穩定治理」的關鍵期，才能穩拿2028大選門票。

今年最受矚目的危機之一，是七期百貨工地氣爆意外。事件初期引發外界對工安管理與市府監督的強烈批評，但後續處置節奏明顯加快：從緊急停工、全面檢修、技師專業審查，介入改善，10個月內達成安全與經濟並行的成果。

七期作為台中高端商業核心，氣爆後續若久拖不決，勢必重創中部服務業金流。市府在復業階段啟動夜間巡檢與專案查核機制，雖然外界對工安文化的根本改善仍持保留態度，但快速恢復商圈運作，被視為這場危機中的「穩住節奏」。

美中貿易情勢延伸的關稅調整，嚴重衝擊台中加工、五金機械、工具機等產業。面對企業的壓力，市府率中台灣治理平台提出因應方案，成為六都中最早啟動跨縣市協調者之一。

補助業者出國參展、協助拜會市場通路、加速台中國際會展中心試營運，讓企業能藉展覽維繫客戶。對出口企業而言，這些措施無法完全抵銷成本壓力，但至少讓衝擊得以相對「軟著陸」，避免產業信心斷層。

業界普遍認為，產業政策本非地方最大決定者，但台中願意「先出手」，對中部產業鏈仍有明顯溫度。

非洲豬瘟疫重創市府累積的累積信任基礎，疫情爆發時資訊傳遞不一、跨局處協調不足，引來外界猛烈質疑。下半場在中央與地方協調後，市府重新調整節奏，加強封鎖、查核廚餘動向、追溯問題場域，疫情最終未擴大。

盧秀燕在事件中的回應，也從初期的防禦轉為承認問題、強化補救。相較於早期個案的政治擴大效應，這次的疫情在管制下迅速收斂，民調顯示豬瘟未造成長期重傷，顯示地方與中央合作，在第二階段的處理有其效果。

從氣爆、關稅到豬瘟，市府展現快速收斂危機的能力，尤其在經濟議題上多次提前布局，讓盧秀燕團隊民調未崩，且重拾六成支持度。

然而，民調中的不滿意群體結構也清楚呈現：高學歷、都市核心區、綠營選民對市府專業度與資訊透明度仍有質疑；某些危機初期的混亂，也被認為反映制度面還未成熟。

未來一年，台中仍須面對硬仗，危機管理是市政能力的縮影。今年盧秀燕團隊在三場事件中「守住下限、維持穩定」，但能否提升行政透明度、預警能力、解決問題，才是下一階段民意評價的決定性因素。