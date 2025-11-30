民眾黨尊重李有宜自行退黨 祝福早日完成學業

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
2024年總統及立委選舉期間，立法院長韓國瑜（右）前往新北市蘆洲陪同民眾黨立委候選人李有宜（左）掃街拉票，呼籲選民集中選票，讓李有宜進入立法院。記者杜建重／攝影
2024年總統及立委選舉期間，立法院長韓國瑜（右）前往新北市蘆洲陪同民眾黨立委候選人李有宜（左）掃街拉票，呼籲選民集中選票，讓李有宜進入立法院。記者杜建重／攝影

民眾黨發言人李有宜今天宣布退黨，聲稱未來將全力專注博士班學業。台灣民眾黨對此表示，尊重其個人生涯規劃，感謝李有宜過去的付出，民眾黨已經在第一時間表達關心，「祝福有宜早日完成學業」。

李有宜上午在臉書粉專發文表示，「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期！」

民眾黨發言人稍早張彤回應，尊重李有宜個人生涯規劃，也感謝她過去對民眾黨的付出，還有跟所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務，民眾黨已經在第一時間表達關心，「祝福有宜早日完成學業」。

2022年，李有宜角逐台北市第五選舉區（中正萬華）議員，由於未獲國民黨提名自行參選而遭開除黨籍；2024年，李有宜代表民眾黨參選新北市第二選舉區（五股、蘆洲、三重16里）立委，儘管最終仍然不敵民進黨立委林淑芬，然而也創下該區歷屆挑戰者最佳紀錄。

儘管兩度參選落敗，李有宜持續耕耘地方，挑戰2026年新北市議員意味濃厚，然而面對民眾黨立委黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸，不僅多次與黃國昌合體出席公開活動，近日也在三重地區掛上兩人合照的看板。民眾黨採取「一區一席」的提名策略，形同在該區上演「雙姝對決」。

