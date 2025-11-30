盧秀燕撐過2025三大危機 重拾台中滿意度

根據 CNEWS 匯流新聞網最新民調，台中市長盧秀燕在非洲豬瘟事件後，市政評價仍維持高檔，整體共有 62% 市民肯定其施政表現，市府團隊滿意度也達 60%。

調查顯示，盧秀燕的施政滿意度為 62.0%，其中 21.2%「非常滿意」、40.8%「還算滿意」；不滿意者占 27.6%，包含 12.5%「不太滿意」、15.1%「非常不滿意」，另有 10.4%無意見。

在政黨傾向上，藍白選民對盧秀燕支持度明顯較高，國民黨支持者有 94.7% 表示肯定，民眾黨支持者也有 77.4%滿意；相較之下，民進黨支持者有 66.6%不滿意，僅 26.1%給予正面評價。

至於市府團隊整體表現，60.0%受訪者滿意（14.8%非常滿意、45.2%還算滿意），27.6%不滿意（14.3%不太滿意、13.3%非常不滿意），另有 12.4%無意見。

交叉分析顯示，戶籍位於第九選區、男性、具研究所以上學歷、政黨傾向為民進黨者，對市府團隊的負面評價較高；戶籍在第十四選區、女性、專科教育程度、傾向國民黨或民眾黨的市民，則呈現較高滿意度。

值得注意的是，盧秀燕的傳統優勢區之一——北區，在男性、研究所以上學歷與民進黨支持者中，對市府團隊的負面評價相對較高；反之，山城地區女性、專科學歷、傾向藍白者，滿意度明顯凸出。

本次民調也呈現台中政治版圖大致分布：國民黨支持度 27.7%、民進黨 25.9%、民眾黨 17.3%、時代力量 2.1%、台灣基進 1.4%，另有 25.6%未表態。整體而言，藍白合計占 45.0%，泛綠陣營則為 29.4%。

民調專家分析，外界原以為非洲豬瘟事件將重挫盧秀燕與市府團隊聲望，但數據顯示滿意度依舊維持在六成水準，意味事件衝擊已逐漸淡化，並未造成長期傷害。

本次「匯流民調」以家戶電話與行動電話 7：3 結合方式進行分層比例隨機抽樣，訪查時間為 2025 年 11 月 25 至 26 日晚間。調查對象為年滿 20 歲的台中市民，共完成 1,208 份有效樣本（市話 848 份、手機 360 份），在 95%信心水準下，抽樣誤差為 ±2.82 個百分點。